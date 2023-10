Гаджизаде уличил главу МИД Франции во лжи

Ложные заявления министра иностранных дел Франции Катрин Колонна о «блокаде» и «вынужденных переселенцах» на встречах в Армении не служат миру.

Об этом в соцсети Х заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он также добавил, что заявления «Франция всегда с Арменией» окончательно сорвало все маски с претензий Франции на роль честного и нейтрального посредника.

Repetition by 🇫🇷 @MinColonna of fake “blockade” & “forced displacement” narrative in her meetings in Armenia doesn’t serve peace. Her statements on “France always standing by Armenia’s side” finally removed all masks off French claims to being an honest broker & neutral mediator.

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) October 3, 2023