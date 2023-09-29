«Дело Варданяна»: для кого представляет опасность арестованный провокатор?

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Рубен Варданян решением суда помещен под арест на четыре месяца, начато следствие. По совокупности обвинений, включая поддержку терроризма, Рубену Карленовичу может грозить до 14 лет лишения свободы. И вряд ли азербайджанский суд будет снисходительным. Некогда надутый олигарх-провокатор на оперативных съемках СГБ Азербайджана выглядит растерянным и напуганным– к тому, что его карабахская эпопея закончится именно так, Рубен Карленович явно не был готов.

Более того, нет ясности, от какой страны Рубен Варданян получит консульскую поддержку. Армянский паспорт ему здесь не поможет. Разного рода «офшорные» паспорта, которыми в РФ стремятся запастись многие крупные предприниматели, по совести говоря, тоже. Такой паспорт хорош для «отмывания денег», освобождения капиталов от налогов, но какие-нибудь Гренадины оказать консульскую поддержку не в состоянии. Самым лучшим вариантом было бы гражданство РФ. Тем более что в Москве уже обозначают интерес, причём на самом высоком уровне. Но вот беда: объявив чуть больше года назад о переезде в Карабах, Рубен Варданян громко заявил, что от российского гражданства он отказывается. И если теперь российские дипломаты будут этого персонажа защищать – то, для начала, на каком основании? Далее, такие действия как-то не очень способствует уважение к российскому паспорту.

Но пусть с этой дилеммой разбирается консульская служба МИД РФ. Важно другое. Вокруг Варданяна с самого начала было закручено несколько масштабных и очень опасных проектов. Рубен Карленович не только позировал под платаном и раздавал интервью российским либеральным телеканалам и изданиям. Предполагалось, что именно Варданян станет вожаком «рестарта миацума», обеспечит возможность Москве продолжать политику «конфликтного манипулирования», соберёт в Ханкенди впечатляющую и успешную команду, а затем, уже имея успехи на карабахском поле, пойдёт на штурм дома 26 по улице Баграмяна в Ереване, сыграв роль «армянского Иванишвили».

Но на деле все планы «кремлёвского засланца» были последовательно нейтрализованы Азербайджаном. «Рестарт миацума» не состоялся – на митинги в Ханкенди «массовку» приходилось привозить из Еревана. Собрать команду не удалось тоже. Под знамёна Рубена Карленовича по-настоящему тяжелые фигуры армянской политики просто не встали. Попытка возобновить эксплуатацию золотых рудников с треском провалилась. В Баку чётко и однозначно заявили, причём на самом высоком уровне, что никакого диалога с неизвестно кем (точнее, известно кем) заброшенным в Карабах олигархом провокатором вести не будут. Варданяну пришлось уходить в отставку с поста «госминистра» незаконной хунты. Но политические игры не прекратил. Именно Варданян, как неоднократно указывалось, стоял за шоу с перекрытием дорог и балаганом вокруг мнимой « блокады». Наконец, только сейчас проясняется роль Рубена Карленовича в такой деликатной сфере, как поставки оружия для армянских НВФ. Судя по всему, бывший хозяин «Тройки Диалога» должен был играть роль «кошелька» и спонсора для местной партии войны. А ещё обеспечивать им внешнее прикрытие – достаточно вспомнить, как активно продвигали российские СМИ, и лояльные Кремлю, и как бы либерально – оппозиционные, варданяновскую «заказуху». И, наконец, не снималась с повестки дня задача по свержению Никола Пашиняна, противники которого испытывают явный дефицит харизматичных лидеров – вожаки «карабахского клана» вызывают слишком негативную реакцию, а других ярких фигур не просматривается. Наконец, не исключено, что Рубен Варданян, который рассуждал о «двух армянских государствах» и о том, что они, дескать, «должны воссоединиться» уже после антитеррористических рейдов Азербайджана, должен был сыграть роль вожака уже в подготовке к третьему силового сценарию. Даже если бы ему пришлось действовать из Армении.

А тогда становится понятным, какие масштабные планы сорвались благодаря бдительности азербайджанских пограничников.

Нурани