Американская дипломатия, «армянское радио» и «французский поцелуй»

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На американском треке — то, что принято называть «закулисной движухой». «Дипломатический десант» в составе главы USAID Саманты Пауэр, помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким и старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боне прибыл из Еревана в Баку. В программе визита – переговоры с президентом Ильхамом Алиеым и главой МИД Джейхуном Байрамовым. Прошел телефонный разговор главы АР с госсекретарем США Энтони Блинкеном. И президент, и глава МИДа рассказали американским гостям и о теракте на дороге Физули-Шуша, и об оружии, уничтоженном и изъятом в ходе локальных антитеррористических операций, и о гуманитарной ситуации, и о программе реинтеграции.

А чем удалось договориться и удалось ли вообще – ясности нет. В пресс-службе госдепартамента США говорят о некоей «международной миссии», которая должна следить в Карабахе за соблюдением прав местных армян, отмечая, что в данный момент США обсуждают союзниками и партнёрами, как именно должна выглядеть и работать эта миссия. В Азербайджане заявляют чётко: наша страна не возражает против поездки в Карабах резидента-координатора ООН, аккредитованного в Азербайджане. В принципе, это уже международная миссия. Но вряд ли та, на которую рассчитывали в армянском лагере. Наконец, в регионе присутствуют российские миротворцы.

Но куда более интригующие подробности остаются «за кадром». Дело не только в том, что, еще находясь в Ереване, мадам Пауэр отказалась назвать происходящее в Карабахе «этнической чисткой», получив в ответ истерику армянского журналиста с воплями «возвращайся в свою страну».

США на азербайджанском треке решают сегодня по сути взаимоисключающие задачи. С одной стороны, перед Вашингтоном замаячила реальная перспектива вывести Армению из-под контроля России. Москва, увязнув в украинской войне, уже не может оказывать Еревану поддержку в прежних объемах. В результате в Армении – демонстрация обид и крупная ссора с битьем посуды.

Поддержать Пашиняна и его команду весьма соблазнительно, но для этого Вашингтон должен изобразить из себя большего «друга армян», чем Москва. Конкуренция на армянском поле жёсткая. Да, позиции России ослабли, но в отдельно взятой Армении она контролирует всё, что вообще имеет смысл контролировать.

Плюс здесь неплохим влиянием располагает Иран – настолько, что иранские спецслужбы следили за «агентами ЦРУ», как потом утверждал Тегеран, на территории Армении. В таком геополитическом «муравейнике» Вашингтону, несмотря на все как бы открывшиеся возможности, вообще не просто продвинуть влияние. Тем более что и Франция не упускает случая «подставить ножку» своим как бы партнёрам. Делать гадости своим союзникам исподтишка – давняя французская манера.

Наконец, нет ясности, готова ли Армения на западном направлении к чему-то большему, чем просто громкие обвинения в адрес России. Американские дипломаты ведут себя вполне предсказуемо: как бы дают пышные обещания, но так, чтобы там было поменьше конкретики и в любой момент можно было «сдать назад». Игра в дипломатию не новая, но когда за неё берутся персоны уровня Ким и Пауэр, на выходе получается «армянское радио» — с полным отрывом от реальности, рассогласованностью заявлений и т.д. В результате США, не получив внятных дивидендов на армянском треке, уже рискуют обрушить азербайджанский.

Как оказалось, разговаривать Азербайджаном в повелительном тоне не получается – эффект в этом случае обратный. В Баку тоже знают, что такое «вмешательство во внутренние дела», «уважение государственного суверенитета» и даже «нарушение джентльменских договорённостей». А на Азербайджане «завязаны» и энергетическая безопасность Европы, и «ворота» в Центральную Азию, к тому же здесь граница с Ираном и Россией. Словом, не то государство, где США могут позволить себе «обнулить» позиции, особенно в обмен на весьма туманные перспективы в Армении.

А это значит, что Вашингтон будет пытаться искать новый баланс, проверять – в том числе и методом тыка – возможную реакцию и «красные линии», но при этом прилагать максимум усилий, чтобы не сорвать ситуацию в штопор. А заодно – убирать авансцены наиболее скандальный и одиозные фигуры. Суд над сенатором Бобом Менендесом, известным армянским лоббистом – наглядный пример. Начинающиеся атака на ещё одного лоббиста, конгрессмена Адама Шиффа — тем более.

Так что в Ереване уж точно не стоит радоваться и ездить по улице с американским флагом, как это проделывала Марго Симоньян после победы Трампа на выборах в 2016- году.

Нурани, обозреватель