Посол Великобритании посетил Лянкяран (фото)

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд поздравил Азербайджан с включением Гирканских лесов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, ретвитнув соответствующее сообщение МИД Азербайджана.

One of the oldest forests of the region nestled btw the Caspian Sea & tall mountains, Hyrcanian Forests 🌳 have been inscribed on the @UNESCO World Heritage List being our first natural site inscribed on the World Heritage List.

Дипломат совершил визит в Лянкяран, где воспользовался традиционным гостеприимством местных жителей.

«Комфортно быть послом, когда у тебя лучшая команда в мире. И всегда приятно узнать их немного лучше. Спасибо Эльмиру за то, что познакомил меня со своими родителями и их традиционно гостеприимным и вкусным лянкяранским приемом», – написал дипломат в соцсети Х, сопроводив сказанное соответствующими фотографиями.

It’s easy being an Ambassador when you have the best team in the world. And it’s always special to get to know them a little better. Thanks to Elmir for introducing me to his parents and their typically hospitable and delicious Lenkaran welcome. pic.twitter.com/bHroHUwIDr

