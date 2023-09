Азербайджан соболезнует Ливии

Мы глубоко опечалены известием о сильном наводнении в Ливии, которое привело к многочисленным человеческим жертвам.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети «Х».

«Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Наши молитвы с вами в это трудное время», — говорится в публикации.

Devastating news came from #Libya on massive floods caused huge loss of lives is deeply saddened us.

We send our heartfelt condolences to the families of the victims & wish speedy recovery to injured ones.

During this challenging time our prayers is with 🇱🇾.

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 12, 2023