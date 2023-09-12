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Обсуждено развитие экономического сотрудничества с Израилем: что известно (обновлено, фото)

Обсуждено развитие экономического сотрудничества с Израилем: что известно (обновлено, фото)

19:04 Азербайджан и Израиль обсудили текущее состояние и перспективы диверсификации торгово-экономического сотрудничества, возможности совместной деятельности в сфере сельского хозяйства. Об этом говорится в сообщении Минэкономики Азербайджана.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в формате видеоконференции провел встречу с министром сельского хозяйства и аграрного развития Государства Израиль Ави Дихтером.

Министр экономики подчеркнул, что связи между нашими странами находятся на высоком уровне, продолжается работа по расширению экономического сотрудничества. Израильской стороне была предоставлена информация о благоприятной деловой и инвестиционной среде, а также экономическом потенциале освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Глава Минэкономики указал на возможности развития сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов, пригласил израильских предпринимателей воспользоваться деловой средой Азербайджана и наладить активное партнерство.

Министр сельского хозяйства и аграрного развития Израиля Ави Дихтер отметил, что его страна придает большую значимость развитию экономического сотрудничества с Азербайджаном, в том числе в аграрной сфере, поделился своим видением укрепления партнерства.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества, включая научно-исследовательское, в сферах продовольственной безопасности, водного и сельского хозяйства, а также увеличение экспорта азербайджанской продукции в Израиль.

***

18:44 Обсуждена диверсификация торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Израилем

В ходе видеоконференции с министром сельского хозяйства Израиля Ави Дихтером было обсуждено текущее состояние и будущие возможности диверсификации торгово-экономических отношений. Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсети Х.

Также рассмотрены возможности сотрудничества в области сельского хозяйства с акцентом на обеспечение безопасности продуктов питания.

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