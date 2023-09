Обсуждено развитие экономического сотрудничества с Израилем: что известно (обновлено, фото)

19:04 Азербайджан и Израиль обсудили текущее состояние и перспективы диверсификации торгово-экономического сотрудничества, возможности совместной деятельности в сфере сельского хозяйства. Об этом говорится в сообщении Минэкономики Азербайджана.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в формате видеоконференции провел встречу с министром сельского хозяйства и аграрного развития Государства Израиль Ави Дихтером.

Министр экономики подчеркнул, что связи между нашими странами находятся на высоком уровне, продолжается работа по расширению экономического сотрудничества. Израильской стороне была предоставлена информация о благоприятной деловой и инвестиционной среде, а также экономическом потенциале освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Глава Минэкономики указал на возможности развития сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов, пригласил израильских предпринимателей воспользоваться деловой средой Азербайджана и наладить активное партнерство.

Министр сельского хозяйства и аграрного развития Израиля Ави Дихтер отметил, что его страна придает большую значимость развитию экономического сотрудничества с Азербайджаном, в том числе в аграрной сфере, поделился своим видением укрепления партнерства.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества, включая научно-исследовательское, в сферах продовольственной безопасности, водного и сельского хозяйства, а также увеличение экспорта азербайджанской продукции в Израиль.

