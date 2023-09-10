Кризис вокруг искусственного кризиса, или Нужен ли Азербайджану разоблаченный враг в тылу?

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Кризисы бывают и рукотворными, как, например, тот, вокруг которого нагнетаются политические спекуляции в азербайджанском Карабахе. Уже не один месяц сепаратистские командиры армян Карабаха в полном смысле этого слова забаррикадировались, чтобы отсечь небольшой клочок земли с 25-тысячной армянской общиной от остального мира.

Делается это со злым умыслом, чтобы заставить мир поверить в кровожадность азербайджанских властей, будто бы заблокировавших дорогу Лачин-Ханкенди, которой армянские власти пользовались не по назначению. По ней из Армении исправно провозилось военное снаряжение, мины и другие взрывоопасные ресурсы в Азербайджан для нужд пока еще не разоруженных сепаратистов.

Вакханалии с военными поставками и провокациями был положен первый заслон с установлением ППП на дороге Лачин-Хпнкенди, когда Баку восстановил контроль над своей западной государственной границей.

Законные действия азербайджанских властей вызвали настоящую истерию в Армении и в тех странах, которые слепо льют воду на мельницу армянского сепаратизма. В этом ряду был и поныне находится французский президент Эмманээль Макрон. Но не о нем речь.

Иреван обратился в Международный суд с иском, дескать, Баку нарушает нормы международного права, перекрывая дорогу для взаимодействия армянской общины Карабаха с Арменией. Недовольные решением Баку о взятии своих границ под контроль все еще верещат, мол, связь с внешним миром прервана, и не сегодня-завтра там начнется голод. Так в повестку был осуществлен вброс под названием «гуманитарный кризис», которого и в помине нет.

Пока армянский агитпроп расширяет орбиту демагогии, пытаясь привлечь к проблеме сообщество и его институты, Азербайджан предложил альтернативные варианты для доставки продовольствия и других грузов. Дорога Агдам–Ханкенди оказалась наиболее короткой и подходящей для налаживания связей между армянской общиной и внешним миром. Наотрез отказываясь от помощи Азербайджана и от новой дороги, армянские заправилы преградили путь в сторону Агдама, перегородив его бетонными блоками.

Требование сепаратистов сводится к тому, что они могут принять помощь только от Армении и только по дороге Лачин-Ханкенди.

Тяжба продолжается долго, и теперь уже и Российский Красный Крест снарядил продовольственный фургон для нужд армян Карабаха, чтобы разрядить искусственно нагнетаемую обстановку.

Но сепаратисты неумолимы и по-прежнему артачатся. Путь российскому большегрузу также прегражден. Машина стоит в городе Барда, хотя она давно должна была бы быть в Ханкенди.

Итак, многочисленные усилия Азербайджанского общества Красного полумесяца не увенчались успехом. А теперь в неловкое положение угодил Российский Красный крест, которому остатки так называемого режима в Карабахе отказывают в осуществлении бескорыстной гуманитарной акции.

В процессе, как известно, задействован и Международный Комитет Красного Креста (МККК), который должен проявлять беспристрастность и принципиальность в преодолении искусственного барьера. Внешне сотрудники структуры, вроде бы, предпринимают попытки для решения вопроса, но по ходу действий выясняются подробности, свидетельствующие о нездоровом подходе МККК к делу.

Стали достоянием гласности детали, согласно которым эмиссары международной структуры превышают свои полномочия, занимаются не своим делом, подпадая под влияние местных сепаратистских заправил. Они же имеют отношение к налаживанию информационного моста между карабахскими командирами и внешними лоббистами армянского сепаратизма.

А теперь, когда Российский Красный крест взял на себя миссию разблокирования ситуации, выясняется, что ни кто иной, как МККК, искусственно препятствует открытию автодороги Агдам-Ханкенди. Он же мешает и реализации российской инициативы.

По сути, МККК взял под собственную монополию влияние на карабахских сепаратистов, поэтому попытки третьих сил снять напряжение с искусственно созданной блокады не дают результата.

Не говорит ли это о том, что лоббисты армянского сепаратизма на Западе используют каналы МККК в своих раскольнических целях, чтобы помешать властям Азербайджана осуществить реинтеграцию армян в национальное общество? Похоже, что именно это и происходит с подачи реакционных кругов Запада, которым не по нраву самодостаточная политика официального Баку.

МККК, как известно, не политическая структура, и она обязана выполнять сугубо гуманитарные функции, где бы то ни было. Но в нынешней обстановке, когда азербайджанская власть делает все для того, чтобы укрепить основы безопасности, поставить точку в многолетней тяжбе, эмиссары Международного Комитета Красного Креста идут наперекор своим прямым обязательствам.

По долгу службы они призваны выполнять благородную миссию там, где требуются деликатные шаги и осторожные действия. А чем же занимаются представители МККК в Карабахе? Подрывом действующего положения, ассистированием подрывным элементам, которым нужна не разрядка, а искусственная блокада.

На поверку МККК, подливая масло в огонь и действуя под диктовку ангажированных западных кругов, выставляет себя в качестве политического института, действующего на грани фола.

Его провокационный настрой никак не коррелируется с сутью гуманитарной миссии. Включившись в геополитическую игру, МККК отражает интересы реакционных сил, которые не заинтересованы в стабилизации положения на Южном Кавказе. Став инструментом в руках различных радикальных сил, МККК приложился и к осуществлению опасной разведывательной деятельности.

Сбор и передача информации с мест пребывания внешним центрам преследует цель обострить обстановку в регионе, который заметно устал от многолетней напряженности. Инициатором обострения положения на Южном Кавказе были армянские подрывные центры и их закулисные спонсоры. Они же снова находятся в активной фазе подстрекательства, и им в этом помогает МККК.

Если бы было не так, то автомобили МККК не вовлеклись бы в схему контрабандных перевозок в Карабахе в угоду недобитым сепаратистам. Органы безопасности Азербайджана неоднократно ловили сотрудников этой структуры с поличным, о чем неоднократно рассказывалось в прессе многих стран.

Целенаправленная деструктивная деятельность МККК а Азербайджане поощряет опасную деятельность незаконных вооруженных армянских формирований, которые еще не покинули территорию республики. По всем признакам теневых усилий структуры видно, что они способны присоединиться и к контрабанде оружия, мин и других боеприпасов в интересах армянских сепаратистов, сросшихся с террористами.

В Азербайджане не забылись позорные действия МККК во время 44-дневной войны, когда под видом сторонников гуманитарной миссии его эмиссары выводили из осады и окружения военных Армении, присоединялись к сбору оперативной и разведывательной информации об азербайджанской армии, расположении ее частей в зоне боев и прилегающих территорий.

Все негативные факты из позорного послужного МККК дают достаточно оснований правительству Азербайджана, чтобы пересмотреть положения официальных документов, регламентирующих отношения сторон. Ситуация для этого созрела.

Тофик Аббасов