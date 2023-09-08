Армяне годами потребляют товары, произведенные турками, а теперь говорят: «не будем есть хлеб, который дал турок»

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Так называемый «гуманитарный кризис» в Карабахе с самого начала представлял собой балаган. А теперь окончательно съехал на уровень «театра абсурда». Судите сами.

Армяне, проживающие в Карабахе, доблестно перекрыли дорогу из Агдама в Ханкенди. Для чего? Оказывается, чтобы не позволить проехать азербайджанским фурам с 40 тоннами продовольствия, главным образом, муки, которые были отправлены Азербайджанским обществом Красного Полумесяца.

Вы где-нибудь видели, чтобы голодающие отказывались от еды только потому, что эту еду не оттуда привезли? Видели? А таких упитанных и сытых «голодающих», как на сегодняшних кадрах из Карабаха, включая тот самый пикет, видели? Вот и мы не видели. Как представляется, после девяти месяцев «голода» его жертвы должны выглядеть как-то по-другому – если, конечно, это действительно голод, а не сельская самодеятельность на заданную тему.

Но всё же – почему участники пикета так доблестно перекрывают дорогу фурам с едой? Как они сами объясняют свои действия?

Вот пожалуйста. Некая дамочка армянской национальности из Аскерана говорит: она скорее умрёт от голода, чем съест хлеб из муки, которую дал «турок». Опять-таки, не будем спрашивать, похожа ли эта дамочка на голодающую. Не станем акцентировать внимание, что такая постановка вопроса – это вообще-то пещерный расизм, который по определению не должен поощряться в цивилизованном мире. Не будем даже уточнять, что, если в Карабахе действительно начнутся проблемы с едой, потому как там откажутся принимать продукты из Азербайджана, будет ли это гуманитарный кризис или все-таки голодовка по собственному желанию. Просто, как бы это повежливее сказать, «доблестные самоопределившиеся карабахцы», точно так же, как и их братья из Армении, ели и едят турецкие продукты. Причем, не поперхнувшись. Они носят турецкий ширпотреб. И не чешутся. И не особо при этом переживают. Да, пограничных переходов на границе Турции и Армении нет. Но никто не мешает ввозить турецкие товары – муку, кукурузу, овощи, одежду, обувь – через ту же Грузию. Или Иран.

Ещё в 2014-м году в Армении сняли проникновенный ролик с призывом не приобретать одежду турецкого производства. Результат? Ноль без палочки. Не ходить же голыми. И за старенький «Зингер» армянские портные садиться не очень-то и хотят. А молодые армянки не очень хотят носить то, что сшито на стареньком «Зингере».

Более того, ролики, конечно, снимали, но вот правительство Армении в течение долгих лет даже не пыталось как-то ограничить доступ турецких продуктов на свой рынок. Прекрасно понимая, что получает в результате пустые прилавки, астрономические цены и кучу социальных проблем. Накануне 44-дневной войны в Ереване грянул громкий скандал: на местных прилавках были обнаружены яблоки из Азербайджана! Яблоки были уложены в коробки с надписью Product of Azerbaijan и даже снабжены наклейками азербайджанского пищевого концерна DaD. Как они попали в Армению, никто официально не объяснил. Неофициально – через Грузию, потом через «подмазанную» армянскую таможню. В Армении ловили азербайджанские конфеты, сухое молоко, чай… Периодически в прессе и в соцсетях прокатывалась волна слухов по поводу обнаруженных на ереванском базаре турецких помидоров. Но дальше кричащих заголовков и постов в соцсетях ничего не происходило.

В Ереване зашевелились только в октябре 2020 года, в разгар 44-дневной войны, когда армянский официоз ежедневно вопил о «турецких солдатах», будто бы воюющих на стороне Азербайджана, «турецких генералах», которые якобы планируют для Азербайджана военные операции, «турецких F-16», которые чуть ли не устроили показательное авиашоу над Ереваном. На этом фоне правительство Армении робко заявило насчёт необходимости ввести временный запрет на импорт товаров конечного потребления турецкого происхождения. А то неудобно как-то получается: весь Ереван проклинает турецкие беспилотники, но при этом жует турецкие конфеты. Правда, получилось ли – мнения расходятся. Запрет, как утверждают знающие люди, так и остался на бумаге. Есть хочется три раза в день, быстро «заместить» турецкое продовольствие не получалось даже теоретически. Во всяком случае, 15 марта 2023 года в беседе с корреспондентом издания «Новости Армении» министр экономики Армении Ваан Керобян подтверждает капитуляцию и признает: турецкие товары беспрепятственно поступают в Армению. В основном ввозилась сельскохозяйственная продукция.

А по данным из других источников, Турция экспортирует в Армению практически все продовольственные товары. Армянский агрокомплекс насытить рынок не в состоянии (на фоне миграции банально не хватает рабочих рук), а есть хочется. Вот и везут товар из Турции через Грузию.

Ещё раз: это всё не считая непродовольственного ширпотреба, где позиции Турции ещё шире.

А что же Карабах? Может быть, там все по-другому?

Теоретически, можно нарисовать схему: Карабах с его плодородными землями и достаточными водными ресурсами прекрасно обеспечивает сам себя продовольствием. Но, во-первых, лучшие сельскохозяйственные земли долины Араза и Равнинного Карабаха уже возвращены под контроль Азербайджана. А во-вторых, для этой благостной картины нужна самая малость – люди, работающие на земле. А с этим у сепаратистов напряженка. Они могут громко верещать о «120 тысячах арцахцев», но в реальности в зоне временного размещения росмиротворцев, по самым оптимистичным подсчетам, находится 20 – 25 тысяч человек. Вместе с «чиновниками», «полицией», разного рода незаконными вооруженными формированиями, детьми, стариками… В переводе: как и в Армении, работать на земле некому. Продовольствие везут из Армении. А там оно… Правильно. По большей части приехавшее из Турции.

15 февраля 2023 года СМИ сепаратистов возопили: «СНБ выявила на прилавках в Арцахе турецкие продукты»

Причём, как вскоре выяснилось, турецкая продукция попала в Карабах… из Армении. Ничего удивительного.

А теперь вопрос: так против чего же протестуют участники пикета на дороге Агдам – Ханкенди? Турецкое продовольствие, доставленное из Армении, их вполне устраивает, а вот прибывшие по Агдамской дороге – ни-ни-ни? И самое главное, как долго они собираются дурить мировое сообщество при помощи такого дешёвого балагана?

Осталось только проверить, не присутствует ли турецкая продукция в грузовиках, застрявших на армянской стороне на подъезде к ППП «Лачин». Впрочем, в самой Армении этого никто проверять не будет. Прекрасно зная конечный результат.

Фуад Ахундов, политолог