Восстановительная стратегия Баку и рухнувшие планы армянских реваншистов

180 Просмотров

Восстановительные работы на освобождённых от армянской оккупации азербайджанских землях рассматриваются в Азербайджане как одна из важнейших задач государственной политики. Поездка президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан ханум Алиевой в Кельбаджарский и Лачинский районы подтвердила это еще раз. Даже обычное перечисление позволяет судить о масштабах: пять малых ГЭС (три в Кельбаджарском и две — в Лачинском районе), завод по розливу минеральной воды «Истису», гостиничный комплекс, мебельная фабрика и предприятие по производству модульных домов, гостиничный комплекс, кинопавильон, рыбное хозяйство, школа, новое село, наконец, Лачинский международный аэропорт — возрождение ранее оккупированных земель идет полным ходом.

Есть еще одна сторона вопроса. Менее месяца назад, 31 июля, президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «Об учреждении дней городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджанской Республики». Согласно документу, ежегодно 26 августа будет торжественно отмечаться как день города Лачин — именно 26 августа Азербайджан, напомним, полностью восстановил контроль над городом Лачин, занимающим: кроме всего прочего, еще и важное стратегическое положение — на той самой дороге Ханкенди-Шуша-Лачин-Герус. И нелишне вспомнить, какие истерики закатывали переселенные во время оккупации в Лачин и село Забух этнические армяне из Сирии. И как все эти громкие разговоры закончились по сути ничем.

По совести говоря, восстановительные работы Азербайджана на освобождённых от армянской оккупации землях с самого начала вызывали весьма нервную реакцию в армянской политической «тусовке». Где не могли не понимать: сегодня для всего мирового сообщества очевидно, что более четверти века Армения занималась грабежом оккупированных азербайджанских земель, но теперь вернулись истинные хозяева, которые реализуют программы по восстановлению и развитию. Более того, ни разрушенная инфраструктура, ни урбицид, ни даже минный террор не сорвали азербайджанскую стратегию Великого Возвращения.

И, наконец, есть еще одно обстоятельство. Понятно, что в среде армянских реваншистов всеми силами стремились не просто не допустить восстановления контроля Азербайджана над Лачинской дорогой, но и сохранить здесь свое «присутствие» в лице все тех же переселенных в Лачин и Забух сирийских армян. И можно представить себе, с какими чувствами здесь наблюдают за происходящим.

Более того, напомним еще раз: планы повторной оккупации азербайджанских земель вовсе не сняты с повестки дня. Да, их как бы не афишируют, и Сурен Папикян, в отличие от Давида Тонояна, не обещает «новую войну за новые территории», но закупка в Индии именно гаубиц, которые относятся к наступательному оружию, постоянные попытки провести «разведку боем» и прощупать передний край азербайджанской обороны, забросить диверсантов, наконец, держать конфликт в «рабочем» состоянии и не отказываться от притязаний на Карабах — все это не похоже на набор случайностей. И тем более нельзя не заметить, что вся эта активность концентрируется в основном на Кельбаджарском направлении. Кельбаджарский район, с богатейшими ресурсами, «вклинен» между территорией Армении и нынешней зоной временного размещения РМК. Здесь проходит дорога Агдере-Кельбаджар-Басаркечар, которую в Армении рассчитывали превратить во второй «Лачинский коридор». Но вся эта стратегия могла бы иметь успех, пока Азербайджан, с точки зрения Армении, недостаточно укрепился в Кельбаджаре.

Но теперь поездка президента и первой леди, обширный перечень объектов, представленных президенту и первой леди, не просто позволяют судить об успехах восстановительной стратегии Азербайджана. Вряд ли имеет смысл напоминать, что наша страна не стала бы разворачивать столь масштабную «гражданскую» программу, не обеспечив военной безопасности.

А значит, в Армении могут запрятать свои планы повторной оккупации азербайджанских территорий поглубже и подальше.

Девяностые закончились. Азербайджан уже другой. Что и было доказано во время 44-дневной войны. Просто теперь, одержав военную победу, наша страна под руководством своего победоносного верховного главнокомандующего уверенно выигрывает мир.

Нурани, обозреватель