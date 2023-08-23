Чем Азербайджан привлекателен для Узбекистана?

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В центре внимания СМИ и экспертов государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан, который открывает довольно широкие перспективы для обеих стран. Как уже сообщалось, 22 августа после завершения встречи президентов Азербайджана и Узбекистана в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджано-узбекских документов. В общей сложности подписано 20 документов. Среди них: «Договор о создании Высшего межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан», «Протокол о сотрудничестве между Государственной службой по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики и Комитетом Республики Узбекистан по развитию конкуренции и защите прав потребителей», «Протокол о сотрудничестве в области внедрения информационной системы электронного обмена бланками разрешений», «Соглашение об углублении сотрудничества в энергетической сфере», «Протокол о внесении дополнений и изменений в Соглашение о безвизовых поездках граждан Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан», «Дорожная карта по развитию сотрудничества в медиасфере между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан», «Дорожная карта по углублению всестороннего стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан на 2023-2024 годы».

Отметим, что Азербайджан стал первой страной, куда Шавкат Мирзиёев совершил визит сразу после его избрания президентом, что особо было подчеркнуто Ильхамом Алиевым. Такая приоритетность неслучайна. Узбекистан своим стратегическим партнером выбрал Азербайджан.

Но много ли мы знаем об этой стране? «И какие дивиденды получит Азербайджан от этого партнерства?», – спросите вы. Да, Узбекистан – специфическая страна и в плане экспорта энергоресурсов для Азербайджана – пока что неосвоенная. Эту сферу в экономике Узбекистана под себя подмяла Россия, она не впускает на этот рынок не только SOCAR, но и другие иностранные компании. Но не энергоресурсами едиными…

Поэтому пока только прозвучал протокол о намерениях, а какие-либо конкретные прогнозы делать рано. Очертания сотрудничества станут более выразительными, когда Азербайджан закрепит за собой определенные направления экономики Узбекистана: промышленность, строительство, военное направление, логистику. Кстати, прошли совместные военные учения, надеемся, что они приобретут более широкий характер и станут стратегическими.

Однако уже сейчас некоторые российские СМИ, освещая визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан, назвали Ильхама Алиева лидером тюркского мира, потому как в отличие от Реджепа Тайипа Эрдогана, у Азербайджана есть финансовые ресурсы, чтобы инвестировать в развитие экономики в регионе Центральной Азии. А Узбекистан готов к этому стратегическому партнерству на взаимных интересах. И вообще, улучшение атмосферы внешнеполитического диалога и характера сотрудничества заметно увеличило приток инвестиций в Узбекистан, который повлек за собой промышленное развитие и активизировал внешнюю торговлю.

Вы, наверное, удивитесь, но ненефтяной сектор Узбекистана развивается гигантскими темпами (объемов газа недостаточно, поэтому газ они закупают у России). Узбекистан, к примеру, выращивает хлопок, перерабатывает его и продает готовый продукт. Есть информация, что Азербайджан уже обговаривает с Узбекистаном вопрос открытия в Сумгайыте завода по производству телевизоров, холодильников и стиральных машин. Инвестором выступил крупный промышленный холдинг «Артель». Ведется работа и над строительством завода по переработке хлопка.

Узбекистан сейчас находится в процессе модернизации своей текстильной продукции, там в настоящее время действует много турецких текстильных фабрик. Основная часть производимого текстиля поставляется в Россию.

Узбекистан, Казахстан и Азербайджан запустили совместный проект «Тюркский автопром» по производству легковых и грузовых автомобилей, который призван объединить автомобильные рынки стран с населением более 65 млн человек. Более того, поговаривают, что в Азербайджане приступят к производству узбекской компьютерной техники, то есть для Узбекистана здесь создаются благоприятные условия, позволяющие ему развивать свою экономику. Словом, пока Азербайджан завязан на вопросах вокруг узбекского производства.

Но глава Узбекистана амбициозен и претендует на то, чтобы сделать Узбекистан центром тюркского мира. Обратите внимание, конференция медиков тюркского мира, конференция экологов проходят в Самарканде, Ташкенте.

Узбекистан смог привлечь в свою экономику много инвестиций из арабских стран и Афганистана. Узбекская промышленность и фармацевтика сейчас фактически обеспечивают Афганистан на 60% и зарабатывают на этом миллиарды.

Чем еще Азербайджан привлекателен для Узбекистана? Логистикой, и это стратегическое направление. По мнению узбекских экспертов, Азербайджан, помимо инвестиций и выгодных условий для производства узбекской продукции, может предоставить свою территорию в качестве транзитной, со скидками на логистику, что выведет продукцию Узбекистана на мировой, европейский рынок. Узбекистан наладил отношения, например, с Францией (Евросоюз), а путь в страну «лягушатников» пролегает через Баку и Стамбул…

Словом, Узбекистан сближается с Азербайджаном. Для информации отметим, что среди стран, в которые экспортируется ненефтяная продукция Азербайджана, по данным за июль 2023 года, Узбекистан занимает девятое место (1.28 % от общего экспорта). На первом месте стоит Россия, затем идут Турция, Грузия, Швейцария, Казахстан, Украина, ОАЭ.

Страна президента Шавката Мирзиёева динамично развивается, и если верить аналитикам Forbes, в случае успешной реализации новых экономических реформ Узбекистан может стать Сингапуром Центральной Азии.

Рамелла Ибрагимхалилова