Зеленский сообщил о получении от Нидерландов 42-х F-16 (обновлено, фото)

16:45 После обучения пилотов Украина получит от Нидерландов 42 истребителя F-16. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram 20 августа.

«F-16. Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды! Спасибо, Марк! Спасибо всем, кто помогает!» – заявил президент Украины.

Позже он сообщил о количестве самолетов, которые предоставят Украине.

«Сегодня делаем еще один шаг по усилению воздушного щита Украины. F-16. Самолеты, которые мы используем, чтобы держать российских террористов подальше от украинских городов и сел. Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало», – заявил Зеленский.

***

16:04 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды 20 августа. Глава государства уже встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом говорится в сообщении Марка Рютте в Twitter (Х).

«Добро пожаловать в Нидерланды, президент Зеленский», – написал премьер.

Welcome back to the Netherlands, President @ZelenskyyUa.

🇺🇦🤝🇳🇱 pic.twitter.com/1bXTrVWnHs

— Mark Rutte (@MinPres) August 20, 2023