Москва в глазу Баку соломинку видит, а в своем бревна не замечает

754 Просмотров

Чем дольше длится российско-украинская война, тем все больше участников противостояния она всасывает в себя. Именно на фоне этой войны возникло такое геополитическое понятие, как «глобальный юг». Сложно пока определить, что он из себя представляет, поскольку страны «глобального юга» – это не только страны Юга, это те страны, которые недовольны привилегированной позицией в системе международных отношений и финансовых институтов коллективного Запада. Запад же, поддерживая Украину в конфликте, видит в этом политические, экономические, военно-технические дивиденды, а также сохранение старого миропорядка, который сформировался после Второй мировой войны и укрепился после победы в «Холодной войне», приведшей к распаду СССР и Варшавского договора. Последние 30 лет мир жил в единой парадигме западного превосходства. Остальным же странам пришлось смириться с этим положением, вежливо улыбаться Западу и вести более гибкую внешнюю политику.

Сейчас же на фоне российско-украинской войны оказалось, что шесть тысяч санкций, введенных против России затронули все сферы деятельности вплоть до спортивной, но не оказали на нее ожидаемого существенного воздействия. Конечно, эффект от санкций есть, но он настолько слабый, что, если Россия и проиграет войну, обанкротившись в результате экономического краха, то это будет не скоро, поскольку свое экономическое положение Россия смогла выровнять.

По прогнозам МВФ, рост экономики России в 2023 году ожидается на уровне 2,2%, что чуть меньше прогнозов, сделанных до начала конфликта. Россия смогла наладить поставки энергоресурсов в развивающиеся страны, при этом в значительной степени уменьшив импорт из западных стран. Параллельно увеличен импорт комплектующих для военной техники из Китая, Индии и других стран.

Между тем не совсем понятно отношение Запада к самому конфликту. Например, в сложившейся ситуации неясно, почему США все еще не передали ракеты типа ATACAMS или самолеты F-16, которые помогли бы Украине в контрнаступлении, не говоря о том, что Запад постоянно требует от Украины не атаковать их оружием российскую территорию. Все это связывает руки Украине в этой войне еще больше.

Очевидно, что конфликт этот для Киева – война на выживание, для России же – способ подтверждения статуса глобальной державы и второй армии мира, а для Запада – возможность продемонстрировать свое глобальное превосходство в мире, чтобы свести на нет все перспективы других стран в вопросах решения своих давних проблем. В первую очередь, это месседж для Китая, который давно пытается решить тайваньскую проблему.

А определенный успех России обусловлен тем, что такие страны, как Индия, Китай, Иран и другие видят для себя шанс разрушить существующий баланс в поддержке России.

В этой сложной обстановке в системе международных отношений, которая все больше сужает пространство для сбалансированной, нейтральной политики, Азербайджан имеет достаточно благополучные отношения с Россией, но при этом оказывает финансовую помощь Украине. Так, азербайджанские власти решили помочь передачей роботов для разминирования МЕМАТТ (сокращенное от «механическое оборудование для разминирования»), полученных от Турции.

Робот для разминирования начал производиться в 2019 году компанией ASFAT. MEMATT имеет стойкость к подрыву мощностью не менее 8 кг тротила. Дистанционное управление роботом осуществляется на расстоянии до 5 км.

Сегодня минные поля являются главной причиной слабого наступления украинской армии, а подобные механизированные роботы-миноочистители необходимы для украинской наступательной пехоты, в первую очередь. Параллельно посол Азербайджана в Украине сделал громкое заявление, которое, словно горячие пирожки, разлетелось по российскому информационному пространству, вызвав болезненную реакцию Москвы.

Российские телеграм-каналы со ссылкой на свои источники сообщают, что МИД РФ намерен направить в Баку запрос с тем, чтобы разобраться и понять, какую конкретную помощь Азербайджан оказывает Украине, и какую позицию занимает по отношению к сторонам российско-украинской войны.

Однако у Баку своя реальность и причинно-следственная связь в вопросе оказания помощи Украине, и она никак не подразумевает негативное отношение к России и его руководству. На это Азербайджан подтолкнули геополитические реалии и ситуация, с которой она столкнулась отчасти из-за России.

Это, естественно, и сложившаяся обстановка вокруг Карабаха и навязываемого армянами «гуманитарного кризиса», из-за которого поднимается вопрос в СБ ООН. С одной стороны, РМК препятствуют реинтеграции армян Карабаха в состав Азербайджана, помогая сепаратистам закрепиться в регионе как можно дольше. Впрочем, это можно было спрогнозировать еще с первого дня подписания Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Пользуясь этим положением, Армения проводит прозападную политику, якобы признавая территориальную целостность Азербайджана, и параллельно подыгрывает в данном вопросе России.

Дипломатически армяне выстраивают удобную для себя комбинацию, они помогают РМК, Франция через Индию дает им оружие, ЕС же отправляет миссию на границу, а также идет искусственное нагнетание обстановки вокруг «блокады».

Что остается делать Азербайджану в данной ситуации?

То есть поддержка Украины для Азербайджана – это не вопрос создания противостояния с Россией, а защита интересов государства и вопрос обеспечения безопасности в сложившейся системе международных отношений. Потому как не только Россия сталкивается с давлением, но и Азербайджан тоже, и в этом случае приоритетной является защита собственных интересов.

А с другой стороны, у Азербайджана больше причин обижаться на Россию. С таким же успехом Баку может потребовать от Москвы объяснений относительно помощи, которую последняя регулярно оказывает Армении, чиня препятствия в вопросе восстановления Азербайджаном территориальной целостности и своей юрисдикции на освобожденных из-под оккупации землях. Но однако же Баку этого не делает.

Однако история близится к финалу. До конца года и ситуация вокруг Украины, и ситуация вокруг мирного соглашения между Баку и Ереваном должны проясниться. Но если дипломатические усилия, которые были запущены в Джидде, и мирные переговоры на трэке Баку-Ереван не дадут ожидаемых результатов, то в 2024 году (на фоне президентских выборов в США) вероятность возобновления военных действий между Азербайджаном и Арменией возрастет.

Ниджат Гаджиев