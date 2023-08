МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Днем независимости

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Пакистан по случаю Дня независимости.

«По случаю Дня независимости направляем свои наилучшие и сердечные пожелания правительству и народу братского Пакистана. С нетерпением ждем дальнейшего расширения наших двусторонних взаимоотношений, а также стратегического партнерства. С Днем независимости!»,- говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети «X».

On the #PakistanIndependenceDay, we convey our best and most sincere wishes to the government and people of brotherly #Pakistan.

We look forward to expanding our bilateral ties, as well as our strategic partnership.

Happy Independence Day! 🇦🇿🇵🇰@ForeignOfficePk pic.twitter.com/RrwvvJj5md

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 14, 2023