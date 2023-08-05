Москва раскрыла свои истинные цели: Мы против мира между Баку и Ереваном

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В Москве решили прояснить свою позицию по азербайджано-армянскому урегулированию и карабахскому вопросу. Поручили это сделать директору четвертого департамента МИД РФ Денису Гончару посредством интервью ТАСС. Все заинтересованные стороны получили мнение Москвы прямо из подразделения МИД РФ, которое непосредственно занимается «карабахским урегулированием».

Д.Гончар считает, что «в силу своего географического положения, исторического прошлого, объема и характера связей Россия не может и не должна оставаться в стороне от решения проблем Закавказья». А потому «наш кровный интерес заключался и заключается в налаживании прочного мира и стабильности в регионе». Мы имели возможность наблюдать, какие усилия в этом направлении последние 30 лет предпринимались Москвой, пока осенью 2020 г. азербайджанская армия не внесла решающий вклад в дело ускорения продвижения к установлению стабильности в регионе.

Российский дипломат высказал беспокойство об «очень непростой ситуации» в зоне ответственности РМК и высказал надежду, что «гуманитарные соображения, забота о простых людях перевесят политические разногласия между Баку и Ереваном». Таким образом, ответственность за сложившуюся ситуацию была возложена на Баку и Ереван, а не на деструктивную позицию сепаратистского режима, существующего на территории Азербайджана, контролируемой российскими миротворцами.

В Москве обеспокоены, что мирное соглашение может быть подписано не под ее патронажем и не на предлагаемых ей условиях. Об этом не устает повторять спикер МИД РФ Мария Захарова, теперь об этом заговорил и директор департамента.

Действительно, в Брюсселе и Вашингтоне звучат оптимистические заявления – мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может быть подписано в ближайшее время. Президент Ильхам Алиев более осторожен в прогнозах и рассчитывает на подписание к концу года. Вероятно, это вызвало беспокойство в Москве, и вот Гончар призывает не торопиться, как следует подумать над тем, что стороны предполагают подписать. Почему-то он уверен, что текст соглашения, обсуждаемый в западных столицах, непременно приведет к будущим конфликтам: «Наспех подготовленный, сырой мирный договор не принесет устойчивого мира в регион. Напротив, он заложит предпосылки для новых конфликтов и трагедий в будущем. Приоритет должен быть отдан не скорости, а качественной подготовке сбалансированных и взаимоприемлемых решений», – считает дипломат. Иными словами, в МИД РФ решили возложить на себя право решать за Азербайджаном и Арменией, какой документ «сырой», неправильно составленный, а какой, с его точки зрения, качественный и готовый к использованию.

В МИД РФ считают форсирование подписания соглашения безответственным, объясняют «конъюнктурными соображениями» и предлагают основываться прежде всего на трехстороннем азербайджано-армяно-российском заявлении 09.11.2020 года. Трехстороннее заявление, как мы знаем, было подписано с целью прекращения огня и введения в Карабахский район Азербайджана российского миротворческого контингента, и носит временный характер и быть основой для всеобъемлющего мира не может.

Российский дипломат уверен, что для того, чтобы мирное соглашение было прочным, необходимо обеспечить «общепризнанные права армянского населения Нагорного Карабаха». Для этого, по его мнению, следует задействовать «механизм международной поддержки реализации договора» в рамках территориальной целостности Азербайджана. Д.Гончар не раскрывает, что он подразумевает под словосочетанием «международный механизм», но совершенно очевидно, что имеется в виду сохранение присутствия РМК на территории Азербайджана после подписания азербайджано-армянского мирного соглашения. А это совершенно очевидно подразумевает сохранение текущего статус кво – обособленность этой части Карабахского района от правового поля Азербайджана. По имеющейся информации, в текст мирного соглашения, который продавливается на встречах в Москве, имеется статья об особом статусе для населенной армянами части Карабаха, соблюдение которого должно обеспечиваться РМК.

Такой подход неприемлем для Азербайджана, об этом неоднократно заявлял президент Ильхам Алиев, а потому переговоры на этой договорной базе обречены на провал. Об этом знают все, а значит в очередной раз нам предлагают втянуться в бесконечный переговорный процесс для того, чтобы сохранить текущий статус-кво. Есть основание предполагать, что такая политика по карабахскому вопросу была принята Кремлем с момента подписания трехстороннего заявления. 17.10.2020 г., спустя неделю после его подписания, президент Владимир Путин, разъясняя свой взгляд на проблему, сказал, что вопрос будущего статуса Карабаха будет решаться будущими поколениями: «окончательный статус Карабаха не урегулирован. Мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, на сегодняшний день существующее положение. Что будет дальше – это предстоит решить в будущем или будущим руководителям, будущим участникам этого процесса». В представлении Кремля решение карабахской проблемы – это вопрос неопределенно-отдаленного будущего – «если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Армений и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха».

Такая позиция, конечно же, полностью устраивает Ереван. Мы видим, что вся активность Никола Пашиняна на этом направлении направлена на то, чтобы снять с себя ответственность за происходящее в Карабахе, переложить ее на внешних игроков, а самому, не отягощенному таким неудобным грузом, вести свою страну в заданном им направлении. Сепаратистский режим в Ханкенди просто грезит таким разрешением ситуации, и не прекращает заявлять о необходимости продления срока пребывания РМК. Сепаратисты продолжают обострять ситуацию, цель которой показать насколько они «не защищены» и «нуждаются в защите».

Мы видим, что с приближением 2025 года ситуация имеет тенденцию к обострению. И заявления, раздающиеся из Москвы, вряд ли не могут служить заявляемому – установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Эльдар Гинесли, специально для «Минвала»