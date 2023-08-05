Financial Times: Насколько эффективна пропаганда внутри России?

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Любые опросы в России следует интерпретировать с крайней осторожностью из-за репрессивной и лишенной подлинной политической конкуренции системы.

Согласно последним опросам, Путин имеет рейтинг одобрения более 80%. Но Нина Хрущева, профессор из Нью-Йорка и правнучка Никиты Хрущева, в прошлом месяце в журнале Project Syndicate написала:

«Когда я росла в Советском Союзе, мы все публично восхваляли руководство Леонида Брежнева, несмотря на то, что знали, что король голый. Возможно, сегодня россияне боятся говорить об этом».

Ученый Сергей Медведев (иноагент – прим. ред.) считает, что основная масса людей готова поддержать конфликт символически или декларативно. Но она не готова идти и умирать ради имперского величия России.

Возможно, эти критики Путина преувеличивают хрупкость автократии. Но одна тенденция представляется очевидной.

Но становится очевидным, что государственное телевидение стало менее полезным инструментов для формирования общественного мнения. Мы должны быть осторожны, прежде чем говорить о том, что путинская система близка к краху.

Но мы должны признать, что в условиях конфликта кремлевская пропаганда внутри страны и за рубежом оказывается менее эффективной, чем хотелось бы режиму.