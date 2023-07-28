Мощный взрыв прогремел в российском Таганроге, пострадали 15 человек (обновлено, фото, видео) |
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Мощный взрыв прогремел в российском Таганроге, пострадали 15 человек (обновлено, фото, видео)

Мощный взрыв прогремел в российском Таганроге, пострадали 15 человек (обновлено, фото, видео)

18:18 Семь человек госпитализированы в результате взрыва в Таганроге, сообщает МЧС России.
По последним данным, всего пострадали 15 человек.

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18:16 При взрыве в кафе в Таганроге Ростовской области, пострадали 12 человек. Об этом говорится в сообщении экстренных служб.

Мощный взрыв прогремел в российском Таганроге, пострадали 15 человек (обновлено, фото, видео) Мощный взрыв прогремел в российском Таганроге, пострадали 15 человек (обновлено, фото, видео) Мощный взрыв прогремел в российском Таганроге, пострадали 15 человек (обновлено, фото, видео) Мощный взрыв прогремел в российском Таганроге, пострадали 15 человек (обновлено, фото, видео) Мощный взрыв прогремел в российском Таганроге, пострадали 15 человек (обновлено, фото, видео)

***

17:35 Мощный взрыв прогремел в Таганроге Ростовской области РФ.

Российские СМИ пишут, что люди находятся под завалами в ресторане «Чехов сад» после взрыва.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что у кафе «Чехов сад» предположительно взорвалась ракета. Погибших при взрыве ракеты, по его словам, нет.

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