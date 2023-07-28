Макрону припомнили колониализм и не выполненные Парижем обещания

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Накануне своего визит в Новую Каледонию президент Франции Эммануэль Макрон получил письмо политического бюро Канакского социалистического фронта национального освобождения (FLNKS).

Как указывается в послании, предстоящий визит Э.Макрона в Новую Каледонию станет хорошей возможностью для выражения поддержки развитию государственности в стране, и этот важный этап, в котором президент Франции хочет участвовать вместе с местными институтами и выборными должностными лицами Каледонии, должен завершиться общим консенсусом в атмосфере взаимного доверия и спокойствия.

Как напоминают авторы письма, Э.Макрон в феврале 2017 года охарактеризовал колониализм в Алжире как «преступление против человечности и варварство», и данное его заявление было встречено с большой надеждой канакским народом, который был колонизирован после захвата Францией 24 сентября 1853 года:

«Мы – жертвы 170-летнего колониализма. После вашего правдивого выступления мы поверили, что благодаря вам Франция пойдет до конца, чтобы выполнить свое обязательство по деколонизации Новой Каледонии. Сегодня Канакский социалистический фронт национального освобождения решил продолжать свое националистическое и местное движение в духе решимости и диалога. Действительно, 26 февраля прошлого года народный конгресс движения за освобождение утвердил единый и унитарный курс на полный суверенитет Новой Каледонии посредством переговоров с французским правительством. Это решение является продолжением борьбы канакского народа за возвращение своих колониально конфискованных земель и восстановление права управлять своей страной в соответствии со своими обычаями и традициями. В этой связи FLNKS как законный представитель канакского народа в Новой Каледонии согласился принять участие в трех двусторонних встречах по деколонизации – сначала с министром внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральдом Дарманеном, а затем с премьер-министром Элизабет Борн. Во время этих бесед наши выступающие за независимость избранные должностные лица постоянно напоминали о пройденном за последние 170 лет колонизированным канакским народом болезненном пути преступлений против человечности. В этих напоминаниях об истории также было отмечено унижение канаков и ущерб от колониализма, включая с одной стороны, эпидемии, поразившие не имевших иммунитета канаков, восстания племенных вождей, репрессии, сопровождавшиеся массовыми убийствами со стороны колониальной армии, а с другой – стратегию заселения, колонизации, направленную на то, чтобы сделать канаков меньшинством в своей стране, и этап индигената, сопровождаемый перемещением населения. Борьба канакского народа против колониализма проистекает из жестокости французского колониализма».

В письме отмечается, что сопротивление колониализму привело к тому, что канаки получили гражданство, вступили в политические структуры, аннулировали рамочный закон и создали движение за освобождение канаков.

Авторы письма подчеркивают, что FLNKS был создан в результате восстаний Канакских националистов в 1984-1988 годах: «Эти годы были отмечены кровавыми буквами в истории канакского народа, полную незабываемых унижений, что придает конкретику спору о колониализме, с которым мы сталкиваемся и сегодня». Напомнив о нескольких раундах переговоров с Парижем, авторы напоминают президенту Франции: «…Вы были и остаетесь ответственными за обеспечение необратимого, искреннего процесса, который позволяет Новой Каледонии подтвердить свой призыв стать суверенным государством по примеру тихоокеанских государств. Реализация этого соглашения не вызывает сомнений, поскольку французское государство признает стремление Новой Каледонии к полной независимости в конце этого периода». После его напоминают, что Франция никогда не выполняет своих обещаний и обязательств: «В каждый решающий момент нашей истории она отдает предпочтение краткосрочным интересам «великой державы» в Тихом океане».

Кроме того, «до сих пор остаются нерешенными некоторые из основных вопросов, лежащих в основе видения FLNKS относительно обеспечения стабильности и мирного законодательного процесса в стране. Во-первых, нынешний колониальный вопрос продолжает оставаться объектом конфликта из-за травм, присущих многим лидерам семей, кланов и племен. По этой причине FLNKS потребовал, чтобы обсуждения были заранее организованы в рамках двусторонних обменов между управляющей государством Францией и законным представителем колонизированного канакского народа. Эффективное урегулирование каледонского колониального спора позволит канакскому народу установить новые отношения с Францией».

Авторы подчеркивают, что коренное население Океании столкнулось с колониальным неравенством из-за резкого демографического спада (эпидемии, массовые убийства), опустошения земель некоренными жителями, невозможности извлечь выгоду из новых экономических инициатив (добыча, крупномасштабное животноводство, экспорт продукции) и моральных нападок западных монотеистов. FLNKS необходимо добиться восстановления баланса посредством успешной деколонизации как единственного средства восстановления прочных социальных связей между общинами, проживающими в Новой Каледонии. «Наконец, необходима передача государственных полномочий для установления новых отношений между Францией и Новой Каледонией в рамках взаимовыгодных, доверительных отношений, основанных на взаимном согласии».

FLNKS считает, что страна готова взять на себя атрибуты своего суверенитета. Поэтому FLNKS предложил рассмотреть возможность принятия соглашения, которое создало бы политическую основу для этого заключительного этапа эволюции законодательства в рамках совместного подхода. «Когда были подписаны соглашениями Матиньон-Удино, во всем мире некоторые заговорили об акте цивилизации, когда стороны конфликта, имевшего все признаки колониальной войны, смогли вместе начать процесс, давший надежду на успешную деколонизацию в ХХ веке. Во время вашего первого визита на эти территории в 2018 году вы сами сказали, что «каледонцы изобрели исключительную модель коллективного разума, которая вызвала интерес во всем мире». Таким образом, господин президент, мы верим, что вместе сможем повторить это цивилизационное движение, мирно завершив деколонизацию Новой Каледонии, чтобы доказать всему миру жизнеспособность этой разумной модели».

Наш комментарий. Как показывает письмо, предстоящий визит Макрона в Новую Каледонию вовсе не будет легкой прогулкой. Заморские территории Франции превращаются в «мину замедленного действия». Парижу очень хочется сохранить здесь классическое колониальное управление и полный контроль над ситуацией. Но игнорировать антиколониальное движение тоже не получается. Те меры, с помощью которых Париж «усмирял туземцев», превратились в нешуточный динамит. И тем более не укрепляют позиции Франции попытки действовать по примеру Башара Асада — на переговорах обещать одно, в реальности делать нечто совершенно другое.

Наконец, все это происходит на фоне стремительного падения влияния и авторитета Франции на Тихом Океане — создание альянса в составе США, Великобритании и Австралии без участия Парижа не оставило в этом сомнений.

А это значит, что красивого выхода из ситуации на Новой Каледонии у Макрона просто нет.

Отдел политики Minval.az