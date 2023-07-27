Только директор Bakı Avropa Liseyi знает ответ на вопрос: Что произойдет, если люди будут светиться?

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Главный редактор сайта AzVision.az Вюсал Мамедов намерен подать в суд на директора Bakı Avropa Liseyi за то, что данное образовательное учреждение забраковало интеллектуальную подготовку его 6-летней дочери Айлы, и отказало в приеме в школу. В качестве обоснования своего решения директор заявила, что фантазия ребенка недостаточно развита. Об этом Minval.az сообщил сам Вюсал Мамедов.

Отметим, что произошедшее широко обсуждается в социальной сети Facebook, пользователи возмущаются абсурдным обоснованием отказа в приеме в школу. Известно, что при тестировании на вопрос: «Что произойдет, если люди будут светиться?» Айла ответила, что «не будет аварий, потому что светящиеся пешеходы не останутся в темноте незамеченными». По завершению тестирования родителям заявили, что ребенок не соответствует их критериям.

По словам Мамедова, в ближайшие дни он обратится с иском в Суд Хатаинского района.

«Как бы то ни было, результаты экзамена должны оцениваться по специальной шкале измерения, чтобы понять, в чем заключается ошибка, а где – правильный ответ. К примеру, в случае если вопрос открытый, они говорят, что на него нет правильного ответа, что проверяется масштаб фантазии ребенка. Тогда покажите мне единицу измерения фантазии! Чем вы ее измеряете? Как я могу знать, что у моего ребенка богатая или ограниченная фантазия? У меня есть право жаловаться, право подать на апелляцию. И это право никто не отнял у меня. Основываясь на чем, я могу сказать, что фантазия моего ребенка недостаточно широка? Директор сидит и выносит личное решение, что фантазия этого ребенка недостаточно широка. А я считаю, что у моего ребенка очень богатая фантазия. Как нам измерить это? Должна быть единица измерения, чтобы на основе ее я мог согласиться с утверждениями. Второе: если я не согласен с решением, то куда мне жаловаться? Какой орган должен рассматривать жалобу? Я говорю сотрудникам министерства образования, что хочу пожаловаться на решение школы, а там отвечают, что не рассматривают такие вопросы. Мне ничего не остается, кроме как обратиться с иском в суд. И это будет моим первым шагом», – возмутился журналист.

По его словам, в Bakı Avropa Liseyi также заявили, что несогласные с решением учреждения могут обратиться с заявлением. Но абсурдность заключается в том, что заявление несогласных рассматривает сам директор школы. Тогда как по принципу Римского права, никто не может рассматривать жалобу на самого себя. 2500 лет прошло, а в Азербайджане директор школы рассматривает жалобу на самого себя. Безобразие!

«Дети в столь раннем возрасте сталкиваются с несправедливостью, и объяснить им причину этой несправедливости невозможно. Я не могу объяснить своей дочери, почему она не принята в школу. Она так готовилась, старалась попасть в эту школу. Сказать ей, что ее фантазия не развита? Мой ребенок читает на двух языках, знает много о космосе, планетах, животных, материках, океанах. На вопрос: «Что произойдет, если люди будут светиться?» она дала два ответа. Но вдруг выясняется, что ответов должно быть много. Много – это сколько? Мы должны знать об этом. Понятно, что места в этом лицее ограничены, но конкурс должен быть правильно организован. Кто дал директору право выносить решение о том ребенок талантлив или нет?», – сказал Мамедов.

В суде главред потребует от директора школы доказать «недостаточно богатую фантазию» Айлы, привести шкалу измерения и на ней показать, на каком уровне находится фантазия ребенка. Он заявил, что уже не хочет, чтобы его дочь училась в этой школе, но пусть директор извинится за свое поведение.

«Другой момент, на который стоит обратить внимание, связан с законодательством, точнее, с отсутствием положения, которым все без исключения образовательные учреждения (частные и государственные) должны руководствоваться при приеме детей. Частная школа в некоторых вопросах может быть свободна в своих действиях. Но в вопросах приема должно быть утвержденное государством положение, за рамки которого они не должны выходить. Это должно быть обеспечено в рамках законодательства страны. Частная школа вовсе не значит, что она может не считаться с законом», – заявил В.Мамедов.

Между тем при обсуждении вопроса о необходимости компенсации ущерба, нанесенного школой ребенку и его родителям, выяснилось, что Мамедов потратился на подготовку дочери.

«Потому что они порекомендовали мне определить ребенка на специальные подготовительные курсы – Uşaq inkişaf mərkəzi, дали телефон директора этого центра, заявив, что только эти курсы обеспечат соответствующую школе подготовку. Они обнадежили меня. Мне сказали, что ребенок должен пройти 200 уроков, мы прошли 100, за которые я заплатил 3 тысячи манатов (30 манатов за урок). Я предполагаю, что и эти курсы принадлежат руководству школы. Кстати, многие дети, посещавшие эти курсы, не приняты в школу. Маленьким детям психологически сложно систематически, четыре раза в неделю посещать репетиторов. Ребенок сильно уставал. Моя дочь все еще ждет от меня ответа, принята ли она. Вот так мучить ребенка, заставить потратиться на их курсы, а потом не принимать в школу – это свинство!», – сказал журналист.

Частные учреждения никак не контролируются

Принято считать, что в частных школах преподают качественнее, чем в государственных, потому как учреждение способно за деньги родителей пригласить на работу высококвалифицированных специалистов и, соответственно, платить им высокую зарплату. И в Азербайджане нет органа, который мог бы контролировать и регулировать работу частных школ, здесь наблюдается такая же ситуация, как с частными детсадами и клиниками.

И в министерстве образования, куда обратился с вопросом сотрудник Minval.az, беспомощно разводят руками: «Министерство утверждает только учебную программу, если это куррикулум, а если частная школа работает по международной программе, как, к примеру, Оксфордская, то они не нуждаются в общепринятой госпрограмме, утвержденной министерством».

Кроме того, как отметили в министерстве, ведомство не следит за частными школами по причине того, что контроль над такими учреждениями не нужен. Допустим, что это так, но тут есть одно «НО». «Бакинский европейский лицей, функционирующий с 1991 года, находится в ведении Министерства образования Азербайджана. Кто должен его контролировать? Конечно же, министерство.

У каждой из школ, говорят в министерстве, свои вступительные конкурсы. Ребенок попадает в такую школу в том случае, если прошел этот конкурс, и его семья может оплатить обучение. Но, с другой стороны, независимо от того, частная ли школа или государственная, экзамены в выпускных классах для всех – единый, ни одна школа самостоятельно не выдает аттестаты. Аттестаты выдает минобразования на основании единого госстандарта по результатам экзаменов, проводимым Государственным экзаменационным центром.

На этом полномочия минобразования в вопросе частных школ заканчиваются. А зря, так как если театр начинается с вешалки, то школа для ребенка начинается (опять же, согласно логике) с приемного экзамена. И если на приемном экзамене малышей «валят» вопросами типа «летят два валенка, особенно левый», то это уже нарушение Конституции, в которой черным по белому обозначено право каждого гражданина Азербайджана на качественное образование.

На самом деле здесь обнажилась очень существенная проблема – отсутствие положения, которым как частные, так и государственные учреждения руководствовались бы при приеме детей в школу. Частные школы могут отклониться от общих правил, но не на 180 градусов, потому как выпускники этих учреждений сдают единые государственные экзамены. Необходимо пересмотреть эту политику. У себя дома директор школы может хоть на ушах стоять, но работа с детьми должна контролироваться государством. Никто не мешает учредителям частных заведений зарабатывать деньги, но если мы требуем от иностранного предприятия соблюдать Трудовой кодекс Азербайджана, то и частные школы должны подчиняться каким-то правилам и законам, а не заниматься самодеятельностью, способной сломать мозг не только ребенку, но и взрослому. Как видите, школа школе – рознь. Родители стремятся дать своим чадам приличное образование, и это понятно. Но после глупых вопросов на «логику», задаваемых ребенку членами «приемной комиссии», желать, чтобы дитя получило образование в этом учебном заведении весьма нелогично.

К тому же, все эти «тесты на логику» сильно напоминают приколы времен лихих 90-х, которые мы именовали не иначе как тупыми шутками. Например, «Летят два крокодила, один зеленый, другой – на юг», «Сколько у ежика колючек, если холодильник пустой?». А ответ на последний вопрос был из разряда фантастики: «А зачем мне холодильник, если я не курю?». Или «Стоит на рояле моя вещь: снаружи черная, внутри красная. Что это?». Ответ: «Калоша». Встречный вопрос: «А почему на рояле?» И вот тут раскрывается логика вопроса: «Моя вещь – куда хочу, туда и ставлю». Но опять же, мы на тот момент были уже взрослыми людьми, с практически укрепившимся мировоззрением и багажом интеллекта, с чувством юмора и прочими чертами, отличающими взрослого человека от ребенка. Но сегодня подобное безобразие происходит в частных школах в присутствии психологов, врачей и педагогов, которые и есть – приемная комиссия, определяющая степень интеллектуального развития ребенка. Именно таким образом формируется ученический состав школ, где обучают по разным программам – усложненным или упрощенным.

Понятно, что каждая частная школа, а в Азербайджане их более 60, разрабатывает механизм тестирования самостоятельно. Как говорится, сколько школ – столько и тестов. Но ведь все вопросы и задачи, ставящиеся перед детьми, должны соответствовать программе дошкольного обучения. Тогда откуда берутся столь нелогичные тесты на логику?

В связи с этим эксперт по вопросам образования Асиф Джахангиров, принимавший личное участие в разработке программы для «Евролицея», отметил в беседе с «Минвалом», что требования для поступления в это учебное заведение очень высокие: «Да, в это учебное заведение стремятся попасть многие дети, но не каждый может соответствовать планке, которую ставит приемная комиссия».

По его словам, программа для «Евролицея» разработана с учетом республиканских и международных куррикулумов.

«Что касается странных, по мнению окружающих, тестов при приеме, то отвечу так: эти тесты разработаны и апробированы согласно всем международным стандартам, они рассчитаны на раскрытие горизонтов воображения ребенка, оценивание уровня и форм воображения, уровень агрессивности, креативности натуры, творческого мышления», – сказал эксперт.

Но в то же время отвечая на вопрос о том, существует ли единица или шкала измерения воображения, согласно которой выдаются проходные баллы в данное учебное заведение, Асиф Джахангиров заявил, что неправильно пытаться измерять стандартными формулами детское воображение.

А если неправильно, то, значит, директор школы должен потрудиться найти «верный» ответ на вопрос, заданный ребенку, и объяснить решение, принятое в отношении малышки.

Рамелла Ибрагимхалилова

Яна Мадатова