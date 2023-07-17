Зеленский заявил о готовности продлить «зерновую сделку»

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Украина готова продолжать действие «зерновой сделки». Однако для этого нужен ответ Турции и ООН.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, говорится в сообщении пресс-секретаря президента Сергея Никифорова в Facebook.

«У нас были два соглашения: Украина, Турция, ООН; другое соглашение – Россия, Турция, ООН. Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает, – она срывает свои договоренности с Генсеком ООН Гуттеришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких с ними договоренностей», – заявил он.

Зеленский дал распоряжение подготовить официальные сигналы в ООН и в Турцию относительно соглашения.

«Я дал распоряжение нашему Министерству иностранных дел, после официального сигнала Российской Федерации, подготовить наши официальные сигналы в Организацию Объединенных Наций и в Турцию для того, чтобы они мне ответили как Президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу», – отметил президент.

Он добавил, что даже без России надо делать все, чтобы Украина могла использовать черноморский коридор.

«Мы не боимся. К нам обратились компании, которые являются владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, – то все готовы продолжать поставки зерна», – подчеркнул Зеленский.