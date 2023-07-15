Президент Алиев направил письмо турецкому коллеге |
Багчы: Турция и Азербайджан и впредь будут вместе действовать против предателей |
Азербайджан пресек незаконные инженерные работы армянских НВФ |
Азербайджан нарастил поставки туркменского газа |
Экстренное заявление Минобороны: Армяне применяют радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана |
Для следующего мятежа «вагнеровцы» могут объединиться с «кадыровцами» (видео) |
Эксперты ОПЕК дали прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане |
Гаджизаде: Суд продолжает разоблачать армянскую ложь |
«Поставлял Пригожину боеприпасы». Суровикин за решеткой |
Главное Общество

Рост среднемесячной пенсии в Азербайджане составил 18%

Рост среднемесячной пенсии в Азербайджане составил 18%

С января по июнь 2023 года среднемесячная пенсия в Азербайджане выросла на 18 процентов.

Согласно сообщению Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, за 6 месяцев 2023 года на пенсионные выплаты было направлено более 2 млрд 843 млн манатов. Это на 16 процентов (402 миллиона манатов) больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Среднемесячный размер пенсий за последние 6 месяцев вырос на 18 процентов и составил 433 манатов, в том числе среднемесячный размер пенсий по возрасту увеличился на 17 процентов и составил 466 манатов.

За январь-июнь текущего года через электронную систему было осуществлено 18 тысяч, а с начала 2019 года – 89,5 тысяч назначений пенсий.

Теги:
Из этой рубрики
В столичном регионе ожидаются грозы и порывы северо-западного ветра
Общество

В столичном регионе ожидаются грозы и порывы северо-западного ветра

2023/07/15, 13:12
Рост среднемесячной пенсии в Азербайджане составил 18%
Общество

Рост среднемесячной пенсии в Азербайджане составил 18%

2023/07/15, 12:25
Кенийский эколог бьет тревогу из-за строительства в Армении металлургического завода
Общество

Кенийский эколог бьет тревогу из-за строительства в Армении металлургического завода

2023/07/15, 12:02
Бабаев констатировал рост минимальной зарплаты на 270%
Общество

Бабаев констатировал рост минимальной зарплаты на 270%

2023/07/15, 11:46
Пограничники не допустили контрабанду наркотиков из Ирана (фото)
Общество

Пограничники не допустили контрабанду наркотиков из Ирана (фото)

2023/07/15, 11:07
Когда откроется станция метро "Ази Асланов-2"
Общество

Когда откроется станция метро «Ази Асланов-2»

2023/07/15, 11:04
ДТП в Габалинском районе унесло жизни двух человек (фото)
Общество

ДТП в Габалинском районе унесло жизни двух человек (фото)

2023/07/15, 10:23
Стражи порядка задержали наркодилера
Общество

Стражи порядка задержали наркодилера

2023/07/15, 09:30
Азербайджанские паломники вернулись на родину
Общество

Азербайджанские паломники вернулись на родину

2023/07/15, 00:16