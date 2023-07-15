Рост среднемесячной пенсии в Азербайджане составил 18%

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С января по июнь 2023 года среднемесячная пенсия в Азербайджане выросла на 18 процентов.

Согласно сообщению Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, за 6 месяцев 2023 года на пенсионные выплаты было направлено более 2 млрд 843 млн манатов. Это на 16 процентов (402 миллиона манатов) больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Среднемесячный размер пенсий за последние 6 месяцев вырос на 18 процентов и составил 433 манатов, в том числе среднемесячный размер пенсий по возрасту увеличился на 17 процентов и составил 466 манатов.

За январь-июнь текущего года через электронную систему было осуществлено 18 тысяч, а с начала 2019 года – 89,5 тысяч назначений пенсий.