Украина еще не победила, Россия уже проиграла

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Украинская война дошла до очередного психологического рубежа: минуло 500 дней с момента обещанного «взятия Киева за три дня». Причем этот самый «Киев за три дня», так же как и «парад на Крещатике», если кто забыл, не просто мемы, а реальные планы российского командования, которое «слегка» ошиблось в прогнозах и оценках. Да, к пятистам дням войны освобождения Крыма еще не произошло, но в том, что ВСУ пусть не с ожидаемой скоростью, но планомерно продолжают свое наступление, сомнений нет. Как и в том, что России приходится отправлять на фронт танки пятидесятых годов выпуска, а на «снарядный голод» жалуются не только «вагнеровцы». Планы от «демилитаризации Украины» сначала сузились до прорубания «коридора» по берегу Черного моря к молдавской Транснистрии с захватом Одессы и Николаева, зачем – до удержания Херсона и части Запорожской области.

Причём дело не ограничивается исключительно военной катастрофой. На украинскую войну было возложено очень много кремлёвских задач первостепенной важности. Она задумывалась как короткая и эффектная демонстрация силы не только и не столько самой Украине, судьбу которой в Москве считали предрешенной, сколько постсоветскому пространству и, конечно же, Западу, который как раз перед российской атакой на Украину отказался обсуждать с Москвой раздел сфер влияния и возвращение НАТО к границам 1997 года. Как раз перед этим Москва без проблем принудила к послушанию, то есть, простите, к углублению интеграции Беларусь. После того, как Украина была бы раздавлена военной силой, главная геополитическая мечта Кремля – восстановление советских границ – представлялась вполне достижимой. После оглушительного позора российского ВПК на 44-дневной войне украинская кампания должна была ещё и поднять престиж «русского оружия». Весьма болезненный щелчок по носу получал Запад, чьего союзника и сателлита Москва предполагала «раскатать танками», и никакие западные союзники Украине бы на помощь не пришли – в конце концов, имелся опыт пятидневной войны против Грузии. Наконец, украинская война по сценарию блицкрига должна была ещё и решить все мыслимые и немыслимые внутриполитические проблемы России. В Кремле прекрасно помнили, как взвинтил рейтинг действующей власти «крымнаш». А если теперь Россия «приобретала» не только Крым и Донбасс, а ещё и Киев, Харьков и Одессу – эффект можно себе представить.

Но сегодня, через 500 дней войны, планы, которые существовали у Москвы в феврале 2022 года, звучат как не очень тонкое издевательство. Украина не просто держится, а планомерно возвращает территории. Потопленный крейсер «Москва», российские танки, горевшие после ударов «Джавелинов», перехват американской системой Patriot российского гиперзвукового «Кинжала» – всё это мало способствует рекламе российского ВПК. Достаточно ли той помощи, которую сегодня получает Украина от западных союзников, для успешного контрнаступления – спор из разряда «стакан наполовину пуст или наполовину полон». Но поставки идут, их номенклатура расширяется, у Украины уже больше танков, чем у России, и за российским возмущением этими самыми поставками западного оружия слишком явно прослеживается, подберем самый мягкий эпитет, беспокойство – если уж кому-то режет слух определение типа «паника». Запад, вместо того чтобы испугаться, переходит в «политическое контрнаступление». Вместо отмены «крымских» санкций – многократно более жёсткие рестриктивные меры, которые эксперты называют беспрецедентными. Вместо «возвращения НАТО к границам 1997 года» – вступление в альянс Финляндии и заявка от Швеции. НАТО на окраинах Санкт-Петербурга – это явно не тот результат украинской войны, о котором мечтала Россия. Влияние на постсоветском пространстве стремительно рушится. Москву – о ужас! – перестали бояться. Для страны, где внешняя политика десятилетиями строилась по принципу «боятся – значит, уважают!» это оживший кошмар.

Более того, феврале 2022 года российские стратеги планировали не просто победный марш. В Москве были уверены, что под ударами российской армии рассыпется не только и не столько украинская оборона, сколько украинская государственность. Но в реальности накануне 500 дневного «юбилея» войны мир следил за мятежом Евгения Пригожина. А это явный «кризис верхов» в самой России.

Наконец, как раз к к 500-дневному «юбилею» своей войны против Украины Россия получила болезненный удар по самолюбию на турецком направлении. Владимир Зеленский не просто провёл успешные переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Турции открыто и четко высказался в поддержку вступления Украины в НАТО. Анкара и Киев подписали соглашение о совместном производстве беспилотников. Турецкие новаторские технологии в этой сфере и украинская школа производства ракет и авиадвигателей – такой военно-промышленный альянс выглядит весьма многообещающе.

Плюс ко всему Зеленский вернулся из Турции вместе с командирами полка «Азов» – теми самыми, кто держал оборону на заводе «Азовсталь». В Москве уже бьются в истерике, обвиняя Турцию в «нарушении договорённостей». Дело не в боевом потенциале «азовцев» как таковом. Важен политический результат на турецком треке, где планы и расчеты Москвы терпят фиаско. Как оказалось, планы «Турция не рискнет идти против России» были слишком оторваны от действительности. И если для Москвы это оказалось неожиданностью – это проблема Москвы.

К тому же Турция и Украина обсуждают – и не только обсуждают! – поставки турецкого оружия Киеву. По этому поводу уже громко возмущается пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Именно он, тюрколог по образованию, отвечал в Москве за «турецкое направление». И если там происходят такие события – беспокойство Пескова можно понять.

Здесь, конечно, самое время вспомнить недавние заверения российских военных специалистов в стиле «Байрактар» – это лёгкая цель для ПВО и вообще оружие прокси-армий». Судя по реакции Кремля на оружейные договорённости Украины и Турции, турецкий ВПК уже заставил себя уважать – по итогам и Отечественной 44-дневной, и украинской войны. Более того, по мнению многих экспертов, и нынешние переговоры Эрдогана и Зелинского вообще, и освобождение командиров полка «Азов» —героев «Азовстали» в частности – это ещё и выход на новую орбиту турецкой дипломатии. Анкара заявляет о себе как о глобальном игроке. И эта заявка не в пользу России.

А это значит, что если по итогам первых 500 дней войны Украина ещё не победила, то Россия уже проиграла.

Нурани, обозреватель