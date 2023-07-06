В Милли Меджлисе предложили внести поправки в Военную доктрину Азербайджана из-за Франции

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«Статья 75 «Военной доктрины Азербайджанской Республики» гласит, что в нее могут быть внесены определенные изменения».

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Эльшад Мирбашир.

Депутат подчеркнул, что Азербайджан уже освободил свои земли, и настало время внести изменения в «Военную доктрину Азербайджанской Республики»:

«В отношении Азербайджана изменились и угрозы. Военные доктрины большинства стран меняются каждый год или каждые два года. Военная доктрина Азербайджана должна быть изменена в соответствии с новыми реалиями в новом меняющемся мире, в нее должны быть включены названия стран, которые представляют угрозу для Азербайджана. К примеру, Франция. Необходимо внести изменения в статьи 14, 15 и 16 Военной доктрины Азербайджана».

Депутат Джейхун Мамедов отметил, что в мире усиливается исламофобия и Франция стоит во главе этого:

«Как известно, недавно во Франции убили молодого человека, а в Швеции сожгли Коран. Президент Ильхам Алиев затронул эти вопросы вчера на министерской встрече Движения неприсоединения». Кости людей, погибших в Алжире, выставлены в музеях этой страны, считающей себя колыбелью демократии. С другой стороны, есть пример Азербайджана, где люди всех религий живут свободно. Наряду с мечетями в нашей стране строятся церкви и синагоги. Сегодня известно, что Франция является главной страной, препятствующей наступлению мира на Кавказе. Франция обвиняет Пашиняна в лояльности. Эта страна не должна вмешиваться во внутренние дела Азербайджана».