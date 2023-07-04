Глава муниципалитета умер в Кюрдамире от сердечного приступа

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В Кюрдамире председатель муниципалитета скончался в здании суда.

Председатель муниципалитета села Каррар Сахиб Джафаров при входе в административное здание районного суда упал и потерял сознание. Окружающие хотели доставить его в больницу, но Сахиб Джафаров скончался от сердечного приступа, сообщает «Репорт».

Его тело было доставлено для осмотра в Кюрдамирское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

Отметим, что Сахиб Джафаров некоторое время назад перенес операцию на сердце.

По данному факту проводится расследование.