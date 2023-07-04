За сожжением Корана может стоять не только Россия

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В те дни, когда в Азербайджане отмечали День Вооруженных сил, а затем — Гурбан байрамы, в Швеции вновь сожгли Коран. На этот раз гнусный поступок совершил гражданин Ирака Салван Момика. До этого подобную провокационную акцию устраивал праворадикал. Теперь — иракский беженец, который после сожжения Корана пожаловался, что правительство скандинавской страны «не предоставило ему охрану», и теперь он «опасается за свою жизнь».

Реакция оказалась предсказуемо жесткой. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, комментируя ситуацию, назвал возможное вступление Швеции в НАТО «несбыточной мечтой». «Извините, но Турция — страна, которая отвечает за слова. Что бы она ни сказала, что бы ни пообещала, она выполняет, но мы также хотим, чтобы наши оппоненты держали свое слово. Для Швеции, которая не выполняет своих обещаний, ожидать членства в НАТО — просто несбыточная мечта», — отметил глава парламента. Куртулмуш добавил, что Турция находится под сильным давлением на фоне процесса вступления в НАТО Швеции, «которая поддерживает и укрывает террористические организации».

«Турция, с другой стороны, не сделает ни шагу в этом вопросе, пока не будет реализовано то, чего она требует», — заключил он.

Каждый раз, как Швеция и Турция сближаются по вопросу вступления первой в НАТО, постоянно находится какой-то «умник», который сжигает Коран. Парадоксально, но в соседней Финляндии почему-то поджогов не было, попытку поджечь Коран в Хельсинки полиция предотвратила, а вот в Стокгольме предотвратить не могут. И это вызывает понятные вопросы.

В ходе своего недавнего посещения Дагестана президент России Владимир Путин заявил, что сожжение Корана в России карается законом — УК РФ предусматривает наказание за разжигание межнациональной и межконфессиональной розни. Подобных законов в западных странах нет, там у них свобода слова, но, как известно, права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого. Свобода слова — прекрасно, пока это не оскорбляет чувства другого.

В этом контексте сожжения Корана является прямым оскорблением чувств мусульманской общины Швеции, пусть и немногочисленной, и с этим ничего не поделаешь. Однако шведские власти не предпринимают ничего для того, чтобы остановить процесс. И это прискорбно.

Другое дело, что вхождение Швеции в НАТО и превращение балтийского моря в «натовское озеро» не выгодно России. И именно их спецслужбы работают с ультраправыми силами, в том числе и для того, чтобы вызвать недовольство местной мусульманской общины, которая находится в Швеции «на птичьих правах». А еще — дать повод Турции не соглашаться на вступление Швеции в НАТО. При этом сами власти Швеции также заявляют, что они сожалеют о случившемся, сожаление выражает и госсекретарь США Энтони Блинкен, но повлиять на ситуацию они никак не могут.

Не могут или не хотят — вопрос достаточно сложный, многоступенчатый, к тому же он имеет слишком много граней. Легче всего во всей этой истории обвинить Россию и ее спецслужбы, это и логично, и выгодно, и легко воспринимается аудиторией. На этом все и строится. Но что, если шведские власти докажут, что за этим стоят спецслужбы России? Значит, в таком случае по идее правительство должно действовать жестко, но почему-то оно не действует. Почему?

В реальности за поджогом Корана в Швеции могут стоять разные группы интересов. К примеру, та же курдская сепаратистко-настроенная диаспора. Как известно, Швеция и Финляндия являются пристанищем РПК, чьи боевики бежали туда под видом угнетенных преследуемых турецкими властями. Сейчас правительство Эрдогана ставит перед шведами жесткие условия, чтобы они прекратили заигрывать с курдскими сепаратистами, которые в Турции с полным основанием считаются террористами, и выдали их.

Кого-то из них действительно экстрадировали, и даже отрапортовали, что Швеция выполнила условия перед Турцией. Детали не совсем ясны, но в целом можно сказать, что шведы пошли на уступки. Однако можно ли сказать, что сами курды на этом успокоятся? Нет! Это вторая после России мотивированная группа, которая против вступления Швеции в НАТО, поскольку таким образом, официальный Стокгольм вынужден будет признать РПК террористической организацией, а часть финансирования этой структуры идет из курдской диаспоры в Швеции. Таким образом, уже две группы: Россия и курдские сепаратисты – мотивированы сжечь хоть библиотеку из Корана, дабы достичь своих целей в вопросе «невступления» Швеции в НАТО. Но есть и третья мотивированная группа — ВПК этой страны.

Около двухсот лет Швеция придерживалась политики нейтралитета. Собственно эта политика начала формироваться после ряда поражений еще в Северной войне с Россией. Однако официально с 1949 года Стокгольм избрал путь нейтралитета. Это достаточно сложный путь, но успешный, если правильно выстраивать свою политику. Но, притом что Швеция – это нейтральная страна, у нее достаточно сильный ВПК, и он обеспечивает большую часть потребностей вооруженных сил в вооружении и военной технике.

Шведский ВПК характеризуется высокой степенью концентрации финансовых, производственных, научно-технических и технологических ресурсов, тесной кооперацией с ведущими зарубежными компаниями, выпускающими ВВТ, оснащенностью современным оборудованием, квалифицированным инженерно-техническим персоналом. В стране отработан полный цикл создания продукции военного и двойного назначения.

Швеция обеспечивает свои вооруженные силы своим же производством на 70%, и все это производство достаточно конкурентно. В этом смысле все остальные члены НАТО прекрасно понимают, что вступление Швеции в альянс, с одной стороны, усилит ее своей военной техникой, но, с другой, на рынке ВПК появится сильный конкурент — пусть даже шведское вооружение достаточно практически и не плохо проявляет себя на практике в российско-украинской войне.

Так что за сожжением Корана может стоять не только Россия.

Ниджат Гаджиев