Баку придется выполнять своими силами Трехстороннее заявление

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На линии соприкосновения в Карабахе опять неспокойно. Позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу с территории, где временно размещены росмиротворцы — на Агдамском направлении. Там же «зинворы» вновь попытались провести фортификационные работы — благодаря решительным действиям ВС Азербайджана эти работы были пресечены.

О том, что на линии соприкосновения время от времени стреляют, подтверждают и сводки Минобороны России. Где упорно используются исключительно армянские топонимы и далеко не всегда (и это еще мягко сказано) уточняют, что речь идёт о провокациях армянской стороны. Но даже в этих сводках упоминаются «вооруженные формирования Нагорного Карабаха».

А теперь вопросы. Для начала, что такое «Нагорный Карабах»? Если кто забыл, на карте мира нет такого государства. Нет и такой административно-территориальной единицы в составе Азербайджана. Следовательно, речь идет о незаконных вооруженных формированиях. Более того, после недавнего инцидента, когда в результате ответных действий Азербайджана в Карабахе были убиты двое военнослужащих ВС Армении, тела которых МККК передавал через погранично-пропускной пункт в Лачине, не осталось и сомнений, что там никакие не «НВФ», а экспедиционный корпус ВС Армении. Пусть и укомплектованный в некоторой доле этническими армянами из Карабаха.

А теперь вспомним текст Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, точнее, его пункт 4: «Миротворческий контингент Российской Федерации развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых сил». Но этот пункт остается на бумаге вот уже больше двух лет. Росмиротворцы не пытаются ни разоружать, ни выводить армянские формирования из Карабаха. И вот интересно: на что там рассчитывают? На «само рассосется»? Не тот случай.

Для начала, ни одна страна в мир не обязана терпеть наличие на своей территории 10-тысячной военной группировки чужого государства. Тем более если это государство не отказалось от территориальных притязаний, не признали на бумаге границ Азербайджана и регулярно устраивает провокации против нашей страны.

Здесь нужна небольшая ретроспектива. Еще в 1993-1994 году были приняты четыре резолюции СБ ООН, посвященные армяне-азербайджанскому конфликту. Они требовали незамедлительного вывода армянских войск с территории Азербайджана. Но оставались на бумаге более четверти века. Мировое сообщество не сделало ровным счетом ничего, чтобы выполнить решение Совбеза ООН «в поле». Азербайджан эти резолюции выполнил сам — в ходе 44-дневной войны.

Уже после своей Отечественной войны наша страна не раз обращала внимание мирового сообщества, что Лачинская дорога, находящаяся под контролем РМК, используется не по назначению, и что провоз по ней армянских военнослужащих, оружия, боеприпасов, мин и т.д. грубо противоречит договоренностям от 10 ноября. Реакции не последовало. Азербайджан решил проблему своими силами, установив в Лачине свой ППП.

А теперь, похоже, нашей стране придется собственными силами выполнять и пункт 4 Трехстороннего соглашения — о разоружении и выводе армянских войск из зоны временного размещения росмиротворцев. Наша армия умеет действовать жестко и точечно. У ВС Азербайджана есть и оружие, и выучка. А еще Баку располагает таким преимуществом, как «правовая папка». И на сей раз мы уж точно не будем ждать 30 лет. Особенно с учетом того, что на освобожденные земли Карабаха возвращаются бывшие вынужденные переселенцы. И если 10-тысячная группировка армянских «зинворов» в Карабахе создает для них угрозу — Азербайджан с этим мириться не будет. И примет меры.

Так что теперь армянской стороне надо подумать, как ей получить свои 10 тысяч «зинворов» через Лачинский ППП, простите за «черный юмор», не в виде «груза 200». Время убрать за собой у Еревана есть. Но его очень мало.

Нурани, обозреватель