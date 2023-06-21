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ВОЗ готовится к всплеску тропических заболеваний

ВОЗ готовится к всплеску тропических заболеваний

Всемирная организация здравоохранения запустила мероприятия по подготовке к росту пациентов с вирусными тропическими заболеваниями в 2023 и 2024 году. Как сообщает Reuters, ожидается, что к всплеску заболеваемости приведет погодный феномен Эль-Ниньо.

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, ожидается рост больных лихорадкой денге, вирусной инфекцией Зика и чикунгуньей. Все эти заболевания передаются людям через комариные укусы.

«Заболеваемость лихорадкой денге сильно выросла в мире в последние десятилетия, особенно в Америке, откуда в прошлом году поступили сообщения о 2,8 млн заболевших и 1 280 умерших, — рассказал глава ВОЗ.

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