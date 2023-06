Баку обвинил главу МИД Франции в отсутствии беспристрастности

Начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал заявление министра иностранных дел Франции Катрин Колонны.

Представитель МИД отметил в Twitter, что Катрин Колонна целенаправленно закрывала глаза на свободное передвижение армян в обоих направлениях в Карабахском регионе Азербайджана.

«Видимо, в заявлении министра иностранных дел Франции в связи с «блокадой» целенаправленно закрывается глаза на свободное передвижение жителей Карабахского региона Азербайджана армянской национальности в обоих направлениях. Это явно противоречит заявлению о беспристрастности», – отметил Айхан Гаджизаде.

Seems that the statement of Minister @MinColonna of @francediplo_EN on so-called “blockade” intentionally overlooks the free movement of Armenian residents of Karabakh region of #Azerbaijan in both directions.

It is a clear contradiction with vocal assertion on impartiality! https://t.co/9qIU6RCVIz

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) June 14, 2023