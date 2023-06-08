Экологический террор — версия 2.0: в Армении запускают новый опасный для Азербайджана «проект»

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В Армении дан старт новому «проекту», который несет серьезные экологические риски для Азербайджана. Как радостно сообщил в Facebook министр экономики Армении Ваан Керобян, в Араздейяне («Ерасхе») строится крупный армяно-американский металлургический завод с инвестициями в 70 млн долларов США. По его словам, «производство представляет собой здание высотой 30 м и площадью 16 500 квадратных метров, где ежегодно будет производиться 180 000 тонн продукции. 200 человек работают уже сейчас, а после запуска будут работать 1000 человек». Займется завод переработкой черного металлолома. Как еще раньше указывало Минэкономики Армении, «металлолом мы фактически продаем за границу по цене 40.000-45.000 драмов за тонну, а готовую продукцию покупаем в 9-10 раз дороже. Поэтому необходимо развивать в стране использование собственного вторичного сырья, что позволит создать дополнительные рабочие места, увеличить прямые и косвенные поступления в бюджет, снизить за счет конкуренции цены на данную продукцию на местном рынке».

Правда, Минэкономики Армении не торопится делиться подробностями, кто те щедрые инвесторы, которые готовы вложить в новое предприятие аж 70 миллионов «зеленых». И как уже выяснили в Армении, за проектом стоят стоят члены семьи Вазгена Саркисяна, бывшего министра обороны и бывшего премьер-министра Армении, убитого во время «парламентского теракта» 27 октября 1999 года. Вначале сообщалось, что за проектом стоит дочь его брата Арама — Ноно Саргсян. В роли же американского инвестора выступал гражданин США индийского происхождения Бобби Сингх Канг. В настоящее время 50% компании принадлежат зарегистрированному в США ООО «СиЭс Глобал инвестментс», чьим акционером является Бобби Канг, остальные 50% – опять-таки зарегистрированному в Соединенных Штатах ООО «Виртуал фондинг». Ее собственник — гражданин Армении Григор Тер-Казарян, муж той самой Ноно Саргсян.

Интересно, конечно, не обернется ли «инвестиционный проект» в Араздейяне громким скандалом, как это уже не раз бывало в Армении. Знающие люди напоминают: точно так же в Армении несколько лет назад, еще при Серже Саргсяне, объявили, что американские инвесторы приобретают Воротанский каскад ГЭС. А затем оказалось, что, во-первых, инвесторы — далеко не гиганты инвестиций. А во-вторых, вкладывали в проект деньги, полученные…под залог имущества, то есть того же Воротанского каскада, в армянских банках. Живых денег из США Армения не получила. Еще хуже получилось с химкомбинатом «Наирит». Для него с помпой нашли инвесторов,…а потом оказалось, что инвесторы эти зарегистрированы по несуществующему адресу.

Еще интереснее узнать, уверены ли инвесторы в поступлении достаточного количества металлолома после того, как Азербайджан освободил свои оккупированные земли, где армянские захватчики и мародеры грабили все — железнодорожные рельсы, водопроводные и газовые трубы, кровельное железо с крыш домов…

Но все это, без сомнения, внутреннее дело Армении. Для нашей страны куда важнее другое. Завод строится вплотную к границе с Азертбайджаном. Да, на своей территории Армения имеет право строить то, что посчитает необходимым. Но, как напоминают азербайджанские эксперты, в частности, советник Минэкономики Азербайджана Расим Саттарзаде, согласно международному праву, каждая страна может, конечно, вести хозяйственную деятельность на своей территории, но если эта хозяйственная деятельность затрагивает территорию соседней страны, а тем более несет заметный ущерб экологии, то вести ее можно только по согласованию с сопредельной стороной. то риски и ущерб должны быть оценены. В финском городе Эспо была принята «Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте». И Азербайджан, и Армения являются ее участниками.

И самое главное, у Азербайджана уже есть печальный опыт. Достаточно вспомнить, какой катастрофический ущерб был нанесен реке Охчучай в результате такой вот «хозяйственной деятельности» — в нее сбрасывали промышленные отходы без какой бы то ни было очистки. Словом, Армения не та страна, где можно рассчитывать на добрую волю и элементарную порядочность.

Неудивительно, что Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана распространило специальное заявление о строительстве завода на границе Армении с Нахчыванской АР, о чем уже сообщал Minval. Как подчеркивается в документе, «Армения в очередной раз грубо нарушает нормы и принципы международного права, в частности положения конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (конвенция Эспо)». И это не первый случай. В Минэкологии напомнили: «Некоторое время назад Азербайджан в рамках Конвенции Espo выдвинул иск против Армении и было вынесено решение о несоблюдении Арменией положений Конвенции в связи с планами строительства нового ядерного реактора на территории атомной электростанции Мецамор».

Указано в заявлении, что «горнодобывающая промышленность Армении оказывает серьезное негативное влияние на экологическую среду Азербайджана. Производственные воды крупных горнодобывающих предприятий Армении – Гачаранского медно-молибденового завода и Кафанского рудоперерабатывающего комбината с высоким химическим содержанием уже давно интенсивно загрязняют приграничный Охчучай». Подчеркнув, что «подобная незаконная деятельность Армении стала источником опасности для экологической среды не только Азербайджана, но и всего региона в целом», в Минэкологии подводят итог: «Мы решительно осуждаем действия Армении, наносящие удар по экологической безопасности региона, противоречащие нормам международного права, призываем международное сообщество обратить на это особое внимание».

В Армении могут, конечно, пребывать в полной уверенности, что за экологический террор с нее не спросят. Но смеем заверить: период безнаказанности для Еревана закончился.

А.Шакур