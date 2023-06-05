“Украинский институт будущего”: В Украине работают только 9 из 29 миллионов человек

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Население Украины сократилось до 29 млн человек, рождаемость стала вдвое ниже показателя, необходимого для поддержания населения на прежнем уровне. С такой оценкой выступил аналитический центр “Украинский институт будущего” (УИБ).

“По состоянию на май 2023 года постоянное население Украины, по оценкам УИБ, составляет 29 млн человек”, – говорится в сообщении на странице института в Facebook.

Согласно данным УИБ, с момента начала боевых действий в Украине в феврале прошлого года страну покинули и не вернулись 8,6 млн жителей. По оценке института, в начале 2022 года в Украине фактически проживало 37,6 млн человек, с тех пор покинули страну 20,7 млн человек, но впоследствии 12,1 млн вернулись. Таким образом, по оценке института, население страны с начала 2022 сократилось на 8,6 млн человек.

В настоящее время в Украине работают только 9,1 млн – 9,5 млн жителей, а если вычесть из этого числа бюджетников, остается около 6-7 млн человек, занятых во внебюджетном секторе. “Они и есть упряжка, которая везет на себе других – 22-23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы”, – отмечает аналитический центр.

Коэффициент фертильности (рождаемости) в Украине уже упал ниже 1, в то время как для роста численности населения этот показатель должен быть больше 2. Если ничего не менять, в перспективе нескольких лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающих, прогнозирует институт. “В Украине некому будет создавать ВВП”, – делают выводы авторы исследования.