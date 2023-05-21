У Зеленского опровергли его слова об оккупации Россией Бахмута (обновлено)

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров опровергает, что президент Украины подтвердил потерю Бахмута, о чем ранее писали СМИ со ссылкой на брифинг Зеленского.
Вопрос о Бахмуте звучал так:
– Russians said they have taken Bakhmut.
– I think no.
(«Господин президент, остаётся ли Бахмут до сих пор в руках Украины? Россия заявляет, что захватила Бахмут».
После чего Зеленский и ответил: «я думаю нет».).
10:50
ВСУ потеряли Бахмут, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
“Я думаю, нет. Сегодня он остается лишь в наших сердцах. Это трагедия. От города ничего не осталось”, – отметил он на полях саммита “Большой семерки” (G7), отвечая на вопрос, остается ли Бахмут под контролем Украины.