У Зеленского опровергли его слова об оккупации Россией Бахмута (обновлено)

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров опровергает, что президент Украины подтвердил потерю Бахмута, о чем ранее писали СМИ со ссылкой на брифинг Зеленского.

Вопрос о Бахмуте звучал так:

– Russians said they have taken Bakhmut.

– I think no.

(«Господин президент, остаётся ли Бахмут до сих пор в руках Украины? Россия заявляет, что захватила Бахмут».

После чего Зеленский и ответил: «я думаю нет».).

10:50

ВСУ потеряли Бахмут, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

“Я думаю, нет. Сегодня он остается лишь в наших сердцах. Это трагедия. От города ничего не осталось”, – отметил он на полях саммита “Большой семерки” (G7), отвечая на вопрос, остается ли Бахмут под контролем Украины.