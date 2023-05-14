В Турции три человека скончались от сердечного приступа на избирательных участках

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В Турции трое граждан скончались от сердечного приступа во время голосования на избирательных участках, сообщает телеканал TRT Haber.

Один из таких инцидентов был зафиксирован в городе Ризе.

Прибывшему для голосования 64-летнему Шерефу Куртуну внезапно стало плохо, его незамедлительно доставили в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, жизнь пациента спасти не удалось.

Схожая ситуация сложилась и в Трабзоне, 74-летней Айсель Улусой неожиданно стало плохо, она также скончалась в клинике, куда была доставлена.

Смерть гражданина в ходе избирательного процесса был зафиксирован и в Гиресуне. 85-летний Исмаил Йылдыз внезапно почувствовал недомогание и потерял сознание. Прибывшие на вызов медики не смогли спасти жизнь пожилому избирателю.