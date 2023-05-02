Переговоры в Вашингтоне: сенсационные подробности

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Главные дипломатические новости для Баку и Еревана приходят сегодня из Вашингтона. Итогов, собственно, пока что нет, и в ходе брифинга для прессы заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель все время воздерживался от конкретики, подчеркивал, что мир между двумя странами возможен, но он не хочет опережать события, предоставив возможность рассказать о достигнутых договорённостях самим министром. Намек на некий успех прозвучали, но раскрывать карт Патель не стал. Более того, переговоры, как уже официально заявили в Вашингтоне, продлятся несколько дней.

Но даже на таком предварительном этапе уже можно с уверенностью судить о том, в чью пользу «американские дипломаты трижды подумали, прежде чем ничего не сказать».

Во-первых, обсуждают в Вашингтоне не «гуманитарную ситуацию», а именно мирный договор. Что уже в пользу Азербайджана — на скорейшем подписании мирного договора настаивает именно Баку. Тем более что в основе переговоров по этому вопросу лежат азербайджанские пять принципов.

Более того, уже прозвучала первая сенсация. По словам представителя Госдепартамента, одним из вопросов, обсуждаемых сторонами в рамках продолжающихся переговоров по всеобъемлющему соглашению, является отношение к этническим меньшинствам в обеих странах, к правам и безопасностям этнических меньшинств.

А такой пункт в повестке дня переговоров — это уже победа для Азербайджана и катастрофа для Армении. В Ереване местные эксперты, приводя цитату представителя Госдепа, уже хватаются за голову: «Это он о карабахских армянах. Они уже интегрировали «Арцах» (кавычки наши — Minval). Сейчас озабочены правами и безопасностью этнических меньшинств». Добавим от себя: Азербайджан, многонациональный, толерантный, с самого начала заявлял, что считает армян Карабаха своими гражданами, и им будут предоставлены и права, и безопасность.

Но в Госдепартаменте говорят об этнических меньшинствах применительно к обеим странам. Так что заявление представителя американского внешнеполитического ведомства — ясный сигнал, что в повестке дня переговоров появилось и возвращение азербайджанцев на территорию нынешней Армении. Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Уверен, что наступит тот день, когда наши соотечественники из Западного Азербайджана, их близкие, дети и внуки вернутся на нашу историческую землю, в Западный Азербайджан» — получает конкретное содержание. Одно только это — уже большой успех азербайджанской дипломатии. Особенно значимый с учетом того, насколько серьезно настроены в США.

Казалось бы, за все время переговоров между Баку и Ереваном уже были и заявления в стиле «диалог не имеет альтернативы», и уверения, что «стороны должны сами прийти к решению», и даже намеки на успех, но все заканчивалось ничем.

Но нынешние переговоры с полным основанием можно назвать беспрецедентными. Американской дипломатии удалось сделать то, что в последние месяцы не получалось ни у Евросоюза, ни у России — не просто усадить министров за стол переговоров, а дать старт диалогу в режиме нон-стоп. Наконец, еще за несколько дней до встречи СМИ, прежде всего армянские, запестрели утечками: США давят на Ереван, чтобы добиться подписания мирного договора уже до конца мая, что предварительный проект привезла в регион замгоссекретаря США Эрика Олсон, и что США спешат «изгнать Россию из региона» и успеть к контрнаступлению ВСУ.

Утечкам можно верить или не верить. Но министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов официально, «на камеру», благодарил США за то, что те вернули Ереван за стол переговоров. Да и дипломатическая активность Вашингтона уже накануне встречи говорит о многом: встречу в столице США американская дипломатия готовила всерьез. Наконец, нетрудно догадаться, что куда больше контрнаступления ВСУ Вашингтон заботит безопасность трубопроводов и железных дорог, которые на фоне украинской войны и санкций против РФ получили первостепенное значение. И в качестве «вишенки на торте», на берегах Потомака уже понимают, кто в регионе форпост России и большой друг иранской муллократии, а кто проводит действительно независимую внешнюю политику и выстраивает партнерство с Западом.

А такой расклад не сулит ничего хорошего для Еревана. Азербайджан поставил Армению в такое положение, когда «приятного во всех отношениях варианта» для нее уже нет. Повестка дня переговоров отвечает интересам Азербайджана, самих США, Турции. Евросоюза, но вот «армянской мечты» о Карабахе и даже утешительного намека на отложенный статус она уже не содержит. Да, на Баграмяна, 26 не горят желанием подписывать мирный договор, отказываясь от притязаний на Карабах. Да, теоретически в Армении могут сбежать с переговоров, как это было в замке Рамбуйе, подписать и отказаться выполнять, ссылаться на внутриполитические трудности и т.д. Но в Вашингтоне настроены слишком серьезно, чтобы такие игры для Еревана закончились ничем. Вопрос, понимают ли это Мирзоян и Пашинян.

Нурани, обозреватель