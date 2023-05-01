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Пограничники пресекли ввоз 87 кг наркотиков в Азербайджан

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В рамках мер по обеспечению охраны государственной границы, противодействию незаконному обороту наркотических средств пресечена попытка ввоза контрабандным путем на территорию Азербайджана в общей сложности 87 кг 340 гр наркотических средств и 19758 таблеток (13778 таблеток метадона М-40, 3480 таблеток прегабалина-150 мг, 2400 таблеток намадола и 100 таблеток габапентина) сильнодействующих наркотических средств.

Информацию об этом распространил пресс-центр Государственной пограничной службы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, 25 апреля около 23:00 на служебной территории пограничного отряда «Лянкяран» пограничных войск Государственной пограничной службы, было обнаружено 28 кг 100 гр наркотических средств (10 кг 350 гр героина, 8 кг 100 гр опиума, 9 кг 650 гр марихуаны и 1000 таблеток метадона М-40.

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