Франция пообещала Армении оружие против Азербайджана

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В посольстве Франции в Армении появится военная миссия — об этом глава МИД Пятой Республики Катрин Колонна объявила в интервью ереванскому агентству «Арменпресс».

«Что касается обороны, то создание военной миссии при посольстве Франции в Армении должно дать возможность углубить наше двустороннее сотрудничество в этой ключевой области» — цитируют ее СМИ.

До последнего времени в штате посольства Франции в Ереване не было военного атташе — эти обязанности по совместительству исполнял военный атташе в посольстве Франции в Грузии.

Но это, по данным французских СМИ, не более чем верхушка айсберга. Как сообщает закрытый для широкой аудитории интернет-ресурс Intelligenceonline.fr, официальный Париж приступил к реализации практических мер по подготовке выстраивания системы экспорта вооружений Армении. А ресурс, сообщивший об этом, напоминают осведомленные источники, с начала нулевых играл роль неофициального рупора спецслужб Франции, в том числе Службы внешнеполитической и военной разведки DGSE.

Как напоминает Intelligenceonline.fr, еще в начале апреля Ереван посетила делегация Генеральной дирекции по вооружениям (DGA) во главе с Мари-Агнес Пикар-Шессель. По имеющимся сведениям, возобновляет работу двусторонний комитет по вооружениям, перед которым поставлена задача обеспечить «стратегическое планирование» поставок французских вооружений Армении. При этом в Париже сожалеют, что пост президента Армении покинул Армен Саркисян — именно он, по данным ресурса, выполнял роль основного «коммерческого агента» французского ВПК в Армении, продвигая интересы компаний Thales, Areva, Alstom.

Утечка, что и говорить, Примечательная. Если прежде официальный Париж, по информации, полученной Minval.az из заслуживающих доверия источников, в основном отдавал предпочтение закулисным играм, пытаясь поспособствовать новой милитаризации Армении после ее разгрома в 2020 году, и «продвигал», к примеру, поставки оружия в Армению из Индии, то теперь решил вступить в игру открыто.

Напомним: до 44-дневной войны в команде Макрона уже пытались рассматривать Армению как перспективного сателлита. Тогда «задумка» была более хитрой, право накачивать Ереван оружием Париж великодушно предоставил Москве, воевать должна была сама Армения, а вот геополитические дивиденды планировал заполучить сам. Не вышло: Пашинян сначала проиграл войну, а затем уцепился за российский подол. И вот теперь Париж готовится к новому «подходу к снаряду», но уже с куда большей вовлеченностью в процесс.

Поможет ли французская активность Армении переломить ситуацию, заново создать и вооружить армию и реализовать мечту о повторной оккупации азербайджанских земель — вопрос открытый. Тем более что у Франции на фоне бюджетных «дыр», протестов против пенсионной реформы, «желтых жилетов» и прочих проявлений социального недовольства вряд ли есть возможность вынуть из кармана и щедро бросить на стол несколько миллиардов евро, необходимых для того, чтобы как минимум довести ВС Армении до того состояния, в каком они были накануне второй войны за Карабах.

Тем более что и Азербайджан не будет в своем военном строительстве стоять на месте. Президент Ильхам Алиев во время своего недавнего телеинтервью, выразив уверенность, что сегодняшняя азербайджанская армия намного сильнее, чем та же азербайджанская армия, которая одержала победу в 2020 году, продолжил: «И за два с половиной года, прошедших после войны, также уделяется очень большое внимание вопросам армейского строительства. Но в то же время, еще раз хочу сказать, что мы в любой момент должны быть готовы к любой ситуации».

Нет и ясности, что именно Франция собирается поставлять Армении — вот так сразу «Миражи» и танки «Леклерк» или пока речь пойдет о чем-то «нелетальном». Тем более что запрет ЕС на экспорт оружия в наш регион как бы еще не снят.

Но французские игры на «армянском дудуке» в Ереване вполне могут расценить как едва ли не гарантии, что завтра воевать за армянские территориальные аппетиты пойдет французская армия.

И что же — в Париже не понимают, кого взялись поддерживать? Там не отдают себе отчет, что Армения, даже проиграв войну, продолжает устраивать вооруженные провокации и не отказывается от претензий на азербайджанские земли? Наконец, посещая в Ереване пантеон «Ераблур», мадам Колонна честно-честно не заметила там памятников террористам, в том числе тем, кто «порезвился» в самой Франции? Знают ли в Париже, что такое политическая ответственность?

Более того, речь не только об этике и морали. Армения, несмотря на все свои как бы прозападные театральные эффекты во внешней политике, была и остается «форпостом России». И вот интересно: в курсе ли в Париже, что ЕС уже заинтересовался ролью Еревана в обходе санкций, наложенных на Россию за агрессию против Украины? Там уверены, что поставленная Армении продукция французских военных заводов не «всплывет» уже завтра с российской стороны украинского фронта? А помнят ли в Париже об особых отношениях Франции и Ирана? Армении не привыкать выступать в роли «черноо супермаркета» оружия, и то, что произведено на берегах Сены и Луары, завтра вполне может всплыть не только в России, но и в Иране. Или у асадовских сил в Сирии, Или еще где-нибудь.

Наконец, помнят ли в Париже о такой мелочи, как энергетическая безопасность своих союзников? Та самая, где все более серьезную роль играет Азербайджан? Как вообще отнесутся в НАТО к поставкам оружия в Армению, входящую в ОДКБ?

Но если начистоту, то Франция уже не в первый раз предает своих союзников. Так было в Ливии, когда Париж поддержал генерала Хафтара, так происходило во время второй войны в Ираке… То, что у Парижа опять «особая позиция» — это если и сенсация, то ожидаемая. Но вот стоит ли Армении по этому поводу откупоривать шампанское, даже французское — большой вопрос. Хотя бы потому, что, во-первых, Франция последовательно «огребает» на всех направлениях, где она пытается надувать щеки и играют в Наполеона. Так было в Ливии, в Сирии и даже в ее «личном огороде» — бывших африканских колониях. И если Парижу навешают очередное, как бы это повежливее, «Ватерлоо» на Южном Кавказе — Армению Франция сдаст еще легче, чем своих союзников. Лет сто назад в Армении уже понадеялась на Антанту, включая Париж, и до сих пор льют слезы, считая те события величайшей трагедией в своей истории.

Уроков из которой, похоже, не извлекли ни в Париже, ни в Ереване.

Нурани, обозреватель