Сказали — сделали: «режим проходного двора» закончен

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Азербайджан еще раз продемонстрировал, что наша страна выполняет свои обещания. На дороге Герус-Лачин появился азербайджанский КПП — об этом, как уже сообщал Minval, официально заявила Госпогранслужба Азербайджана.

Особо подчеркнув, что делается это «в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении незаконным армянским вооруженным формированиям на территории Азербайджана».

Более того, днем ранее, 22 апреля, Армения сама в одностороннем порядке установила свой пункт пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди. Так что азербайджанский КПП — это мера реагирования.

Здесь, конечно, можно напомнить, что уже с 12 декабря, с того момента, как на дороге Лачин-Шуша-Ханкенди появился пикет гражданских активистов, дорога де-факто находится под контролем Азербайджана. И теперь, как напоминает МИД Азербайджана, создание КПП позволит увеличить прозрачность и безопасность.

А вот насчет прозрачности надо бы сказать особо. Установив КПП на границе, Азербайджан, прежде всего, еще раз продемонстрировал свой суверенитет и государственную зрелость. Никто не может требовать от суверенного государства держать на своей границе «окно» шириной в пять километров. Особенно если через это «окно» росмиротворцы беспрепятственно пропускают и оружие, и армянских «зинворов», и находящихся в розыске персон вроде Вовы Вартанова, и лиц, которым запрещён въезд в Азербайджан, и иранских инструкторов-террористов. Через эту дорогу регулярно увозили ворованную руду и провозили оружие и боеприпасы, включая мины. Одна из них сработала накануне на грунтовой дороге в окрестностях города Шуша. Минобороны Азербайджана уже тогда пообещало, что ответственность за последствия ляжет на военно-политическое руководство Армении. Паника по ту сторону условной границы и линии миротворческих постов началась еще накануне вечером: Ереван и ханкендинская верхушка наперебой верещали, что они к этой мине не имеют отношения.

А теперь Азербайджан сделал ответный ход. Что было, в общем-то, ожидаемо.

Как указывается в пункте 6 Трехстороннего заявления, «Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях». Само слово «безопасность движения» никоим образом не запрещает установку КПП. Более того, повторимся в который уже раз: КПП на границе — это общая практика цивилизованных стран. Эта идея Азербайджана полностью поддерживается международной общественностью — ну, за вычетом заведомых армянских лоббистов.

Но самое главное, соглашение или соблюдают, или нет.

А вот отсюда поподробнее. Прежде всего, Трёхстороннее соглашение предусматривает разоружение и вывод из зоны временного размещения РМК армянских вооружённых формирований. Однако за два с половиной года этого так и не произошло. Так и не разоружена «полиция» сепаратистов, которая регулярно мелькает в новостях (вы очень представляете себе, чтобы СССР, США, Великобритания или Франция, очистив какую-то территорию от гитлеровцев, сохранили там СС, Гестапо или полевую жандармерию?). Но самое главное, вопреки всем договорённостям, Армения держит в Карабахе свою группировку в 10 тысяч «стволов» и планомерно за счет попустительства РМК расширяет ее боевые возможности. И эта группировка регулярно устраивает против Азербайджана и провокации, и диверсии, и акты минного террора.

И что же — кто-то полагает, что наша страна должна была это молча терпеть?

Более того, Азербайджан разворачивает восстановительные работы на освобождённых землях, в том числе в Лачинском районе. Здесь строится международный аэропорт, восстанавливаются села, прокладываются дороги, и уже очень скоро начнётся процесс возвращения вынужденных переселенцев. И понятно, что вся возня с оружием, минным террором и т.д. cотдаёт для них прямую и явную угрозу. С чем Азербайджан мириться не может и не станет.

Наконец, есть старое и не раз подтверждённое жизнью правило: террор — это опасность для всех. И террористов недопустимо делить на своих и чужих, плохих и хороших.

При этом Армения создаёт в Карабахе именно инфраструктуру террора. Достаточно вспомнить и оставшихся здесь иностранных «добровольцев», и астрономическое количество гуляющего по рукам оружия, и попытки атаковать посты азербайджанской полиции и росмиротвооцев, к примеру, у того же села Дашалты.

И народ, и власти Азербайджана совершенно справедливо сочли такое положение неприемлемым. В Баку выступали с заявлениями, призывали принять меры. Но теперь, убедившись, что дипломатия не работает, решили действовать. Тем более что опыт односторонней защиты международного права у нашей страны есть.

В Ереване и Ханкенди новости о КПП вызвали ожидаемую истерику. «Окружённый Арцах под двойной блокадой!» — верещат одни. «Лачинского коридора больше не существует» — льют слезы другие.

Здесь можно, конечно, посоветовать авторам этой истерики посмотреться в зеркало. Вспомнить, в какую истерику впадали в Ереване, заслышав упоминание о «Зангезурском коридоре», и как визжали и топали ногами, досказывая, что Армения не потерпит никаких «экстерриториальных подходов». И что теперь получается: по отношению к Армении «экстерриториальных подходов» быть не должно, а в отношении Азербайджана их практиковать вполне себе можно? Армения с пеной у рта требует уважать свою территориальную целостность, а с территориальной целостностью Азербайджана пытается не церемониться? На основании чего, хотелось бы узнать?

До осени 2020 года главным аргументом Еревана было «голосование пулями», но теперь и он не работает. Руководство Армении в лице Пашиняна давит сквозь зубы: да, наши предшественники, приняв «мадридские принципы», признали, что Карабах — это Азербайджан.

Наконец, Армения подписала соглашения в Сочи и Праге, признав территориальную целостность Азербайджана, В Ереване рассчитывали и дальше играть в «подписали и не выполнили»? Вынуждены разочаровать. Азербайджан свои интересы защищает планомерно, уверенно и эффективно. Так что и Армении, и ханкендиским сепаратистам самое время умерить хотелки и привыкать к новой реальности. Здесь уже пытались не обращать внимания на признанные границы Азербайджана и резолюции СБ ООН — и получили 44-дневную войну. А теперь — новый урок политической географии: между Лачином и Горисом проходит граница не с придуманным «Арцахом» и не с зоной временного размещения РМК, а с суверенным Азербайджаном.

Здесь необходимо расставить акценты и провести «красные линии». Азербайджанский КПП на Лачинской дороге не означает ни «этнической чистки», ни «геноцида», ни «гуманитарной катастрофы». Визг на заданную тему, конечно, будет, но тем, кто готов ему с благоговением внимать, можем посоветовать вспомнить, как на дороге появился азербайджанский пикет и как после этого в Ханкенди и Ереване тоже заверещали о «гуманитарной катастрофе». И как публиковали фотографии «пустых прилавков», где в стёклах отражались аккуратно составленные на пол продукты, «детей, которые занимаются при свечах», а на заднем плане горел огонёк работающего модема, горящих уличных фонарей и сытых посиделок в местных ресторанчиках.

А если серьезно, то теперь в Карабахе действительно изменилась ситуация. Наша страна «замкнула» границу. И вполне понятно, что для кого-то это означает «захлопнувшуюся мышеловку». Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз подчёркивал: Азербайджан считает армян Карабаха своими гражданами. Те, кто готов принять гражданство Азербайджана и жить под нашим флагом — пусть остаются. А для сепаратистов дорога открыта. В переводе: чемодан—автобус—Горис. Или Ереван, или Марсель с Глендейлом. Тут уже как сложится. Но самое главное, на территории Азербайджана нет и не будет места для реваншистов, сепаратистов, а тем более бандформирований. Конечно, выбираться из Ханкенди до КПП им было бы куда проще. Но если и с этим опоздали…

А пока Азербайджан повторяет свое предложение: сейчас для армян Карабаха самое время выходить на прямые контакты с официальными властями Азербайджана, обсуждать конкретные вопросы реинтеграции и социально-инфраструктурные проекты.

Чем скорее это произойдёт, тем скорее наладится жизнь и в самом Ханкенди, в Агдере и в Ходжавенда. Другого варианта просто нет — что бы там ни обещали главари сепаратистов. И российским миротворцам как минимум не стоит мешать этому процессу.

Нурани, обозреватель