Еревану предстоит плач по Трёхстороннему соглашению

928 Просмотров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает громко сотрясать воздух. Накануне он выступал в парламенте с правительственным отчётом. И сделал целую серию заявлен по Карабаху и нормализации отношений с Азербайджаном. Как констатировал Никол Воваевич, «Республика Армения полноценно признает территориальную целостность Азербайджана» и «ожидает, что Азербайджан сделает то же, признав всю территорию Армянской ССР как Республику Армения».

Теоретически это сенсация. Но на самом деле не все так просто. И не зря в своём интервью АзТВ президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил вопрос ребром: «Армения, утверждавшая в свое время, что «Карабах – это Армения, и точка», сегодня должна повторить наши слова «Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак».

И это не только точность формулировок. В Азербайджане прекрасно знакомы с политическим словоблудием официального Еревана. В самом деле, Армения еще в 1991 году подписала Алмаатинскую декларацию, где как бы признала Азербайджан в постсоветских границах, включающих Карабах. Но это не помешало Еревану развязать войну и до 2020 года держать под оккупацией 20% территории Азербайджана. Более того, тот же Пашинян уверяет, что Армения в лице его предшественников, приняв Мадридские принципы, признала Карабах частью территории Азербайджана. И если так, то почему все это время конфликт продолжался, азербайджанские земли находились под армянской оккупацией, а сам Никол Пашинян устраивал пьяные танцы на Джыдыр-дюзю в Шуше и вопил «Карабах — это Армения, и точка»? А его министр обороны Давид Тоноян обещал «новую войну за новые территории»?

Конечно, после всего этого Армения развязала войну, но вместо «новых территорий» получила военный разгром, Трёхстороннее соглашение и «Nə oldu bəs status? Cəhənnəmə getdi status, gora getdi status. Gorbagor oldu status. Yoxdur status. Və olmayacaq».

Хотелось бы верить, что Армения, получив «Железным кулаком» по голове, все же эту голову наконец включила. Тем более что тот же Пашинян уже после войны и капитуляции подписал документы в Праге, где его страна также признала территориальную целостность Азербайджана. А Азербайджан с самого начала выдвинул свои пять принципов мирного договора, включая взаимное признание территориальной целостности.

Но что в реальности? А в реальности Армения, вместо принятия этих пунктов, затевает долгую переписку, пытается выдвигать свои капризы и т.д. Ален Симонян, спикер парламента Армении, выговаривает своему казахстанскому коллеге: как это так — вы сотрудничаете с Азербайджаном за землях, которые «перешли под контроль Азербайджана в результате 44-дневной войны»? Да и Пашинян за пять лет нахождения на посту премьер-министра уже не раз демонстрировал способность к дипломатическому словоблудию: делать вроде бы конструктивные заявления, но так, чтобы за ними не стояло конкретики и их можно было бы в любой момент отыграть назад. Вытащить из архива, к примеру, решение парламента Армении о «миацуме», заявить, будто бы границы Азербайджана, с точки зрения Армении, не включают Карабах или еще что-нибудь в том же роде.

Но тогда возникает вопрос: чего добивается «шашлычный варчапет»? Можно придумать сусально-розовую версию: Никол Воваевич всей душой за мир, просто он не может прямо выйти к народу и сказать «дорогие сограждане, миацум чка». Вот и пытается постепенно подвести общество к этой мысли. Но даже Пашинян должен понимать, что политика в вопросах границ — это, извините, не «покер на раздевание». Здесь «сдаваться по частям» не получится. Армения или выбирает мир и признаёт Карабах за Азербайджаном, или…

А вот это «или» требует самого серьёзного внимания. Потому как пашиняновские игры слишком уж напоминают попытку затянуть время, выждать удобный момент и развязать новую войну. Провокации в приграничных районах оставляют здесь мало места для сомнений. Слишком уж явно за ними читаются планы повторной оккупации азербайджанских территорий. И торопится Армения тоже с понятной целью —не дать возможность Азербайджану достаточно «обжиться» и укрепиться на освобождённых землях. Не зря во время того же выступления в парламенте Никол Пашинян делился планами восстановить армию, а его министр обороны Сурен Папикян пытается закупать оружие то в Индии, то в Иране, потому как от России на фоне украинской войны ждать подарков придется долго. И самое главное, в Ереване делают ставку на то, что Азербайджан после победы «расслабится».

А этого не будет. Президент Ильхам Алиев высказался предельно четко: «Конечно, разбив голову врагу во Второй Карабахской войне, мы одержали грандиозную победу. Но в Армении вновь поднимают голову реваншистские силы, мы должны быть готовы к любой ситуации и создать такую армию, которая будет образцовой и одной из самых сильных в мировом масштабе. И сегодня Азербайджанская армия сильна. Мы продемонстрировали свою силу на поле боя. Мы продемонстрировали на поле боя и силу, волю, несгибаемый дух азербайджанского народа, в то же время показали профессионализм наших военных, свой военный потенциал. И за два с половиной года, прошедших после войны, вопросам армейского строительства также уделяется очень большое внимание. С абсолютной уверенностью могу сказать, что сегодняшняя Азербайджанская армия намного сильнее, чем та же Азербайджанская армия, одержавшая Победу в 2020 году. Но в то же время, еще раз хочу сказать, мы в любой момент должны быть готовы к любой ситуации».

Добавим от себя: Армении о последствиях лучше подумать заранее, чтобы потом не плакать по Трёхстороннему соглашению так же, как теперь здесь причитают по «мадридским принципам».

Нурани, обозреватель