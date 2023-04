Боррель обвинил Москву в блокировке 50 кораблей с украинским зерном в Черном море

Не менее 50 судов с украинским зерном заблокированы Россией в Черном море. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в Twitter в понедельник, 17 апреля.

«Последствия этой войны поражают всех нас. Россия вновь блокирует в Черном море 50 судов с остро необходимым зерном. ЕС поддерживает усилия ООН и будет продолжать содействие экспорту через Коридоры солидарности, которые позволили доставить 25 млн тонн зерна миру», – отметил Боррель.

The consequence of the war affect us all

Russia is once again blocking 50 ships with urgently needed grain in the Black Sea. The EU supports @UN efforts & will continue facilitating exports through the EU Solidarity Lanes, which have brought 25bn tonnes of grain to the world

2/

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 17, 2023