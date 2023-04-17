Боррель обвинил Москву в блокировке 50 кораблей с украинским зерном в Черном море

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Не менее 50 судов с украинским зерном заблокированы Россией в Черном море. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в Twitter в понедельник, 17 апреля.

«Последствия этой войны поражают всех нас. Россия вновь блокирует в Черном море 50 судов с остро необходимым зерном. ЕС поддерживает усилия ООН и будет продолжать содействие экспорту через Коридоры солидарности, которые позволили доставить 25 млн тонн зерна миру», – отметил Боррель.

The consequence of the war affect us all Russia is once again blocking 50 ships with urgently needed grain in the Black Sea. The EU supports @UN efforts & will continue facilitating exports through the EU Solidarity Lanes, which have brought 25bn tonnes of grain to the world 2/ — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 17, 2023

В свою очередь посол США в Украине Бриджит Бринк обвинила Россию в попытках задушить украинскую экономику и замедлить поток продовольствия вместо того, чтобы соблюдать условия зерновой сделки.

«Сейчас более 50 кораблей ждут в проливе Босфор разрешения отправиться в украинские порты, чтобы загрузить зерно, которое пойдет на питание нуждающихся. Россия пытается задушить украинскую экономику и замедлить поток продовольствия вместо того, чтобы соблюдать условия соглашения», – написала посол в Twitter.

Он напомнила, что в прошлом месяце была отправлена жизненно необходимая пшеница в Йемен. Этот груз был профинансирован USAID, Испанией и Францией, в поддержку инициативы президента Зеленского Зерно из Украины.

«Это зерно позволяет накормить 4 млн человек, демонстрируя, как Черноморская зерновая инициатива позволяет украинским фермерам кормить мир», – отметила посол.