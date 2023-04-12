Почему Баку и Астана нуждаются друг в друге больше, чем прежде?

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Визит президента Азербайджана в Казахстан подтвердил намерение двух стран наращивать сотрудничество в условиях отсутствия между ними каких-либо проблем на фоне растущей геополитической турбулентности и быстрой смены «декораций» не только в региональном, но и мировом политико-экономическом «перформансе».

Азербайджан все больше привлекает к себе внимание игроков не только регионального, но и мирового масштаба. И дело тут не только в пресловутом «карабахском конфликте» и армяно-азербайджанских отношениях, на которых мировые центры силы стремятся сейчас сорвать для себя солидный политический куш, игнорируя, по большому счету, интересы как Азербайджана, так и Армении, региональной стабильности в целом, а в возросшей роли Азербайджана в качестве энергетического и транспортно-логистического центра, влияющего, помимо экономики, на политику. Поэтому жизнь республики, с одной стороны, усложняется, поскольку на нее нацелено слишком много глаз, интересов и аппетитов, с другой – обещает нежелательное, для многих, становление АР в качестве серьезного игрока не только регионального уровня, но и довольно большого ареала вне него.

В некотором роде в похожем положении находится и Казахстан – ведущее, наряду с Узбекистаном, государство Центральной Азии, имеющее «сложных» соседей, богатые недра, выгодную, с точки зрения транспорта и логистики, географию, а также посильно высокий суверенный статус. Вот в такой стране – Казахстане – президент Азербайджана Ильхам Алиев находился с официальным визитом, который, подчеркнем, состоялся практически сразу после его визита в другую центрально-азиатскую страну – Таджикистан, и переговоров с приехавшим в Габалу премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. И если даже не слишком глубоко вникать в вопрос переговорной насыщенности Алиева последних дней, становится понятно, что все эти встречи, так или иначе, связаны между собой.

Итак, Казахстан. По итогам переговоров в Астане президенты Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев подписали Совместное заявление и Протокол о создании Высшего Межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики. В рамках визита подписаны также несколько меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве в, так сказать, не сенсационных областях. Больше пищи для размышлений дают Совместное заявление президентов, состоящее из 13 пунктов, и их прямая речь.

В заявлении, в частности, подтверждается, что отношения между АР и РК основаны «на общей истории, языке, культуре и традициях, тесных политических, экономических и культурно-гуманитарных связях, отвечают коренным интересам братских народов обоих государств». Так что стороны продолжат развивать и укреплять стратегическое партнерство и союзнические отношения на основе твердой поддержки суверенитета, независимости и территориальной целостности друг друга; вместе продвигать мирные инициативы, координировать действия в рамках ООН и его институтов и, особо подчеркнем – организаций исламского сотрудничества и тюркских государств, а также ОБСЕ, СНГ, других структур, членами которых они являются.

Президенты поручили правительствам АР и РК исследовать новые возможности укрепления торгово-экономических связей и создания благоприятных условий для реализации совместных инвестиционных проектов в различных секторах экономики. Стороны подтверждают необходимость реализации совместных усилий, направленных на защиту Каспийского моря, смягчение динамики последствий его обмеления, а также охрану биоразнообразия; дальнейшего взаимодействия стран региона в эффективном решении вопросов в транспортно-транзитной сфере, отвечающего общим интересам и находящегося в числе приоритетов национальных транспортных стратегий: «Важнейшим направлением этого является Транскаспийский Средний коридор «Восток – Запад». В этой связи Баку и Астана высоко оценивают принятие на Министерской встрече по Транскаспийской взаимосвязанности 25 ноября 2022 года в Актау Дорожной карты по синхронному устранению «узких мест» и развитию «Среднего коридора» на 2022–2027 годы; поддерживают реализацию проекта «Цифровой Шелковый путь» (Digital Silk Way), и будут оказывать содействие скорейшему завершению работ по совместному строительству по дну Каспийского моря волоконно-оптических линий связи, соединяющих Казахстан и Азербайджан.

В заявлении также отмечается важность расширения сотрудничества в области цифрового развития; укрепления взаимодействия в топливно-энергетической сфере, в том числе в транспортировке энергоресурсов. Подчеркивается удовлетворенность началом поставок казахстанской нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан, дальнейшей работы по согласованию условий для увеличения объемов поставок казахстанской нефти через территорию Азербайджана.

Заметим, что, несмотря на географическую близость, торгово-экономические связи Азербайджана и Казахстана, дипломатические отношения между которыми были установлены летом 1992 года, повышенной активностью не отличаются. В прошлом году товарооборот между странами не дотянул и до 500 млн долларов США, хотя показал рост по сравнению с годом предыдущим. Инвестиционная активность сторон на двустороннем уровне тоже не грандиозна, однако в Казахстане зарегистрировано около 900 компаний с азербайджанским капиталом, а в Азербайджане работает порядка 150 компаний с казахстанским капиталом.

Но некоторая «спячка» в контексте развития взаимовыгодного сотрудничества между АР и РК закончилась: война в Украине заставила Казахстан и другие государства региона переориентировать поставки своей продукции, шедшей, в основном, через теперь подсанкционную Россию, на Азербайджан. Собственно, переговоры с Баку Токаев начал вести еще в прошлом году, чтобы хотя бы на первых порах прокачивать через Азербайджан 10% нефти, предназначенной для экспорта. Тогда стороны условились о поставках 1,5 млн т нефти в год на терминал «Сангачал» с последующей транспортировкой по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (Турция). А в нынешнем году планируется задействовать маршрут Актау–Баку, по которому будет транспортироваться до 3,5 млн т нефти. Правда, потенциал порта Актау невелик, но, вложив в него довольно солидные инвестиции, объем нефти, идущей на Баку, можно увеличить до 20 млн т. При этом требуется построить хотя бы два морских терминала на Каспии, обзавестись современным танкерным флотом, и т.д.

Словом, для увеличения экспорта казахстанской нефти в Турцию и далее в Европу, то есть в обход России, по транскаспийскому маршруту, без Азербайджана не обойтись. Добавим, что речь идет не только о сырье, но транспортировке не сырьевых товаров различной номенклатуры на азербайджанский рынок. Таким образом, изменение геополитической ситуации (посильное и на уровне реалистичного дистанцирование от России) способствовало повышенной востребованности транспортировки грузов через Азербайджан (вспомним визит Алиева в Таджикистан, частично обусловленный проблематикой добычи и транспортировки природных ресурсов), и визит премьер-министра Грузии в АР.

Алиев по итогам переговоров с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили подтвердил, что Баку и Тбилиси успешно работают над реализацией проекта развития «Среднего коридора» — речь, в частности, идет о расширении железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (Турция), которое планируется завершить в будущем году. К тому же в Грузии строится новый порт. Соответственно, грузооборот «Среднего коридора», то есть Транскаспийского международного транспортного маршрута, пролегающего через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию в Турцию с выходом на Европу, значительно увеличится. Кроме того, Алиев подтвердил важную роль Грузии и Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы и сообщил, что уже в этом году экспорт природного газа из АР через грузинскую территорию составит 24,5 млрд кубометров (часть – для Турции). Но до 2027 года только на рынок Европы Азербайджан направит 20 млрд кубометров газа. К этому стоит добавить, что функции «Среднего коридора» расширяются за счет прокладки электрического кабеля по дну Черного моря для транспортировки «зеленой» энергии в Европу. То есть и здесь на первых ролях выступает Азербайджан.

Но чего будут стоить все эти проекты и начинания – стремление Токаева, о котором он заявил в Астане, диверсифицировать поставки казахстанской нефти и нарастить их объем посредством Азербайджана (первая партия уже отправлена), задействование, с этой целью, нефтепровода Баку-Супса (Грузия) и исправно работающего трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, других работающих и перспективных проектов, если над лозунгом «Миру – мир!», некогда вызывавшим насмешку, а ныне ставшим крайне актуальным, нависла колоссальная угроза, и мира не будет? Ведь локальные конфликты уже перестали быть таковыми, приобретая планетарное звучание.

Как сказал Токаев в Астане, он и Алиев «сверили часы» по региональной и международной проблематике». Что именно, в этом контексте, их тревожит более всего, знать наверняка, кроме двух лидеров, никто не может. Между тем президент РК озвучил, что «Казахстан и Азербайджан… придерживаются схожих позиций по многим актуальным международным и региональным вопросам», и что Астана «традиционно выступает за дипломатическое урегулирование взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией, а также приветствует усилия по скорейшему заключению мирного договора». Алиев подтвердил, что работа над ним идет не так гладко, как хотелось бы, но Баку нацелен на нормализацию отношений с Ереваном, поскольку «отношения между соседями должны быть нормальными, даже несмотря на тяжелейшую историю тридцатилетней оккупации и страданий, которые испытывал азербайджанский народ, и тех разрушений, которые сейчас нам приходится восстанавливать». «В целом, — подытожил Токаев, — у нас имеется общее понимание необходимости продолжения взаимной поддержки и принятия совместных мер для укрепления стабильности и безопасности в регионе».

Думается, что вопросы безопасности и усилий по ее сохранению, войны и мира, внутренней стабильности, внешних угроз и укрепления суверенитета Алиев обсудил за несколько последних дней также с Рахмоном и Гарибашвили, поскольку условия устойчивости государств Центральной Азии и Южного Кавказа во многом схожи – равно как и вызовы, стоящие перед ними. Как тут не вспомнить пророческое высказывание Бжезинского – «Кто владеет Евразией, тот владеет миром». Именно за это «владение» идет сейчас ожесточенная борьба. Претендентов много. А Центральная Азия и Южный Кавказ как раз находятся в центре евразийского разветвления – Европы и Азии, Запада и Востока: большой и лакомый кусок, с которого можно сорвать фантастический куш.

Вывод: надо держаться вместе, и не только в рамках, скажем, тюркских, языковых или этнических классификаций, финансово-экономических выгод, а из соображений недопущения принуждения этих богатых и самобытных регионов к игре по чужим правилам. В противном случае всеми транспортно-логистическими начинаниями, углеводородными и иными богатствами будут владеть не их исконные хозяева, а тот или те, кто выиграют схватку за Евразию.

Ирина Джорбенадзе