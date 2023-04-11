«Украинские уроки» для иранской муллократии

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Еще накануне на азербайджанско-иранском треке это была новость номер один, причем впервые за долгое время явно с позитивным оттенком. Пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани заявил, что Тегеран позитивно оценивает недавний телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и ИРИ Хоссейном Амиром Абдуллахияном, добавив, что «Иран придает важность своим отношениям с Азербайджаном как соседней страной в регионе. Иранская сторона позитивно оценивает итоги этого диалога. Думаю, что сможем справиться с напряженностью между двумя странами, направив ситуацию в сторону нормализации. Мы надеемся, что достигнутые договоренности между сторонами в ходе указанного диалога будут соблюдаться».

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде также заявил, что азербайджанская сторона положительно оценивает эти переговоры и считает важным продолжение консультаций. По его словам, «Азербайджан всегда был заинтересован в развитии добрососедских отношений со всеми соседними странами, в том числе с Ираном. Взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета государств является неизменным приоритетом внешней политики Азербайджанской Республики. В этом контексте азербайджанская сторона продолжает свои усилия по обеспечению национальных интересов и национальной безопасности нашей страны».

В переводе с дипломатического: Азербайджан провёл для Ирана «красные линии». Более того, в Баку дают понять: да, мы конструктивно поговорили с агаи Абдоллахияном, а теперь рассчитываем на выполнение достигнутых договоренностей.

Одно только это — уже весьма прозрачный намёк. Азербайджан с самого начала выступал и выступает за добрососедские отношения с Ираном, наша страна не позволяла использовать свою территорию в качестве антииранского плацдарма, но что мы получаем от Тегерана в ответ? Открытую поддержку Армении, спонсирование террористических ячеек в Азербайджане, подрывную агитацию под видом религиозных проповедей, курируемую иранскими спецслужбами наркоконтрабанду и нападение на посольство Азербайджана.

Теперь как бы есть шанс, что в Иране, убедившись, что напугать и «сломать» Азербайджан не удалось, идут на мировую. Но практически синхронно с этими переговорами Tehran Times публикует пространную статью под скандальным заголовком: «Баку должен учесть урок Украины». Переговоры Байрамова и Абдоллахияна в тексте как бы упоминаются, но это не мешает автору упрекать Азербайджан в «эмоциональных и неконструктивных» шага, «согласованной кампании против Ирана в средствах массовой информации». А затем назидательным тоном изрекать: «Азербайджанской Республике необходимо извлечь уроки из войны в Украине, которая показала, что Запад отказался от своих обещаний о поддержке своих союзников». И вообще, по версии Тегерана, это «США подталкивают Азербайджан к эскалации напряженности в отношениях с Ираном», а «советник по национальной безопасности США Джейк Саливан и госсекретарь Тони Блинкен тайно лоббируют в Сенате США увеличение военной помощи Баку». Ну и, конечно, имеются здесь и пророчества «провала НАТО в войне в Украине».

В связи с «установкой» в стиле «это США подталкивают Азербайджан к эскалации напряжённости в отношениях с Ираном» хотелось бы уточнить у авторов: в Тегеране полагают, что это США надоумили Иран открыть генконсульство в Гафане? Или напасть на азербайджанскую дипмиссию в столице ИРИ? Может, это зловредные американцы нашептали иранским генералам идею устраивать провокационные учения у границ Азербайджана? Может, «Хусейниюн» и прочая подобного рода публика — агенты ЦРУ, а не иранских спецслужб? Или в Тегеране были уверены, что Азербайджан ну просто обязан был все это молча проглотить, но США посоветовали отреагировать? И, пардон, это сколько же надо было самим употребить того «товара», с которым пограничники регулярно ловят контрабандистов на иранской границе, чтобы такое написать всерьёз?

А что касается «уроков Украины»… Ну что же, никто вас, господа, за язык не тянул. Да, в отношении Ирана к Азербайджану действительно очень многое напоминает отношение России к Украине. В Тегеране точно так же не могут представить себе, что Азербайджан — это не часть «исторического Ирана», а независимое государство, со своей суверенной внешней и внутренней политикой — точно так же как РФ считает Украину частью «русского мира» и никак не может примириться, что это самостоятельное государство, у которого есть право самостоятельно выбирать друзей, союзников, государственный язык и названия улиц в столице. Более того, сегодня Иран активно помогает России в агрессии против Украины, проставляя, в том числе через Армению, свои ударные дроны. По точности и эффективности они не идут ни в какое сравнение с «Байрактарами», но вполне подходят — и активно используются — для ударов по гражданским целям. По городским кварталам даже иранский беспилотник не промахнется.

Но изрекать с металлом в голосе что-то по поводу «уроков Украины» Ирану стоило бы после так и не состоявшегося «взятия Киева за три дня» и «российского парада на Крещатике», а не после освобождения Херсона, отчётливой паники в российском Крыму и не на фоне превращения «второй армии мира» в язвительный мем. Так что сегодня в отношениях с Азербайджаном самому Ирану надо бы учесть уроки Украины.

Точнее, то, в каком положении в результате оказалась Россия. В Москве делали серьёзную ставку на свою «пятую колонну» в Украине — просчитались. Были уверены, что российскую армию ожидает в степях Украины лёгкая прогулка с мародёрством, что организованное сопротивление ВСУ рассыплется в первые же часы, а Зеленскому придется в лучшем случае бежать на Запад — а встретили эффективную, подготовленную и очень мотивированную армию. Российским войскам пришлось отступать из-под Киева, атака на Одессу и Николаев захлебнулась, затяжные бои за Бахмут свидетельствуют о чем угодно, но не о «силе русского оружия».

Наконец, Украина — это первый прецедент, когда Запад начал действительно помогать своему союзнику, начиная от действительно удушающих санкций против России и заканчивая беспрецедентной политической поддержкой и поставками оружия. Российские планы в стиле «куда денутся», «не рискнут» и «пипл схавает» приходится задвигать в самый дальний угол, и если эта реальность до голов в чалмах еще не «достучалась» — это уже ничего не меняет. А Иран, смеем напомнить, не Россия. Конфликта с Москвой Запад до последнего старался избегать. А в случае с Ираном в мире предостаточно стран и сил, которые только и ждут, чтобы Иран пересёк «красную черту» и дал повод разобраться «по-взрослому». Так что авторы статьи и те, кто за ними стоял и нашёптывал тезисы, выбрали не ту тему для «надувания щёк» и попыток грозить Азербайджану. Тем более что последние новости неоднократно продемонстрировали: Азербайджан — не та страна, с которой стоит говорить языком угроз.

Так что мяч сегодня на иранской половине поля. И выбор за Тегераном. Азербайджан вновь предлагает мир и добрососедство. И если эта инициатива будет принята Ираном — это в интересах обеих стран. Но если муллократия продолжит свою двойную игру и будет пытаться, пардон, делать Азербайджану гадости на фоне протокольных фраз о дружбе и добрососедстве — ответ от нашей страны последует. И не только от нашей страны — Азербайджан в мире не одинок.

Так что выводы из уроков Украины в кавычках и без иранской муллократии лучше бы сделать до того, как из придется учить «в поле».

Нурани, обозреватель