Почему Пентагон исключил из списка Армению?

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Накануне стало известно, что с 22 апреля США начнут учения Defender 23 в Европе совместно с 25 странами, которые продлятся два месяца. В них примут участие около девяти тысяч американских военных и 17 тысяч военнослужащих стран-партнеров Вашингтона. Сообщение об этом опубликовано на сайте Пентагона.

В информации отмечалось, что в тренировках, помимо США, примут участие войска из Албании, Армении, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Косово, Молдовы, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании.

Отметим, что хотя в первоначальный список была включена и Армения, в более позднем документе этой страны не оказалось.

Исключение Армении из вышеупомянутого списка стало в некотором роде неожиданностью, учитывая то обстоятельство, что на протяжении продолжительного времени власти соседней страны усиленно и нарочито демонстрируют приверженность западному курсу. Параллельно с этим официальный Ереван пытается отдалиться, выйти из орбиты влияния антагониста Запада – России.

В чем же причина того, что Армения осталась за бортом предстоящих учений? Возможно ли, что свою роль сыграло заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о возможном размещении миссии ОДКБ в Армении? На эти и другие вопросы в беседе с Minval.az ответил азербайджанский политолог Фархад Мамедов.

По словам нашего собеседника, коллизию, которая имело место в связи с упоминанием Армении в качестве участника широкомасштабных военных учений в Европе можно внести в список тех кризисов, с которыми сталкивается Армения за последние несколько недель.

«В плоскости этих кризисов, к примеру, лежит то обстоятельство, что в СМИ власти Армении открыто обвиняются в содействии России обходить санкции, и это выходит на уровень вопросов к лидерам западного мира. В качестве примера можно назвать вопрос о помощи Арменией России в деле обхода санкций, заданный канцлеру Германии Олафу Шольцу на совместном брифинге с Николом Пашиняном.

Позже Пашинян на заседании правительства был вынужден среагировать на этот посыл, заявив, что если обнаружится участие Армении в этом неблаговидном деле, то это будет крахом всего», — сказал Фархад Мамедов.

Он также отметил, что наряду с этим следует иметь в виду и позицию Ирана по отношению к европейской миссии в Армении.

«Если вначале Тегеран был достаточно сдержан, а иранский посол даже приветствовал данную миссию, то впоследствии с иранского стороны последовала критика. Она сводилась к тому, что внерегиональные силы не могут привести регион к миру. И пример с военными учениями – результат ограниченной самостоятельности, отсутствия субъектности во внешней политике Армении, которая сформировалась после первой Карабахской войны. Поэтому по данному кейсу могу сказать, что наверняка армянская сторона сама попросила исключить ее из данного списка. Хотя первоначально и дала на это согласие. Достаточно вспомнить такие предпосылки, как визиты и встречи министра обороны и секретаря совбеза Армении в США, в ходе которых весьма вероятно, что Ереван взял на себя определенные обязательства по участию в Defender 2023. Однако, нынешняя конъюнктура такова, что Армения, дабы не гневить Россию и Иран, сама отказалась от участия в учениях. Так как и перед Россией – документально, и перед Ираном — устно Армения взяла на себя некие обязательства, в соответствие с которыми она получает на протяжении десятилетий поддержку со стороны этих стран», — подчеркнул политолог.

Продолжая тему ограниченной самостоятельности внешней политики Армении, Фархад Мамедов заявил, что руководство данной страны должно понимать, что оказываемая ей поддержка со стороны некоторых государств, которые не ладят друг с другом, приводит к тому, что в ответ эти страны требуют соответствующего подхода к их позициям на международной арене.

«В списке этих стран – Россия, Иран, ЕС, США, Индия. Я уверен, что в ближайшее время мы увидим, что и Индия будет требовать от Армении поддержки своей позиции на международной арене в отношении, к примеру, Пакистана или Ирана. И будет интересно посмотреть, как будет действовать Армения в данном контексте», — добавил наш собеседник.

Политолог также высказался по поводу недавнего заявления Марии Захаровой о возможности размещения миссии ОДКБ в Армении.

По словам Фархада Мамедова, сегодня на Армению оказывается давление, в том числе и по теме Римского статута.

«В этом плане Москва может добиться от Еревана согласия на присутствие на своей территории миссии ОДКБ. Но думаю, что в ближайшие месяц-полтора этого не случится. Армянское руководство, скорее всего, будет выжидать. Особенно ожидать результатов выборов в Турции, ожидаемого контрнаступления Украины на фронте, итогов накала между Ираном и Азербайджаном. Тем не менее все идет к тому, что Армения через определенное время даст согласие на размещение сил ОДКБ. В этом случае присутствие миссии ЕС, сил ОДКБ, а также влияние Ирана станут трудноуправляемым процессом при заниженной субъектности самой Армении. Поэтому я ожидаю кризисов в деятельности этих миссий в соседней стране, что может привести к открытому противостоянию», — заключил он.

Фарид Теймурханлы