В ходе судебного заседания в Баку на подозреваемыми в терроризме армянами обвиняемый Араик Арутюнян ответил на вопросы прокуроров. Отвечая на вопросы помощника Генерального прокурора Азербайджана по особым поручениям Тугая Рагимли, А.Арутюнян заявил, что принимал участие во всех заседаниях Всеармянского фонда «Айастан», головной офис которого расположен в Ереване (этот фонд был создан указом президента Армении Левона Тер-Петросяна в 1992 году).

Он утверждал, что фонд «Айастан» занимался благотворительными проектами как в Армении, так и на территории так называемого режима. «Фонд реализовывал инфраструктурные проекты в Карабахе. Он занимался строительством школ, детских садов, а также другими благотворительными инициативами», — добавил обвиняемый.

По его словам, средства для фонда не собирались наличными — все переводы осуществлялись через банки.

А.Арутюнян заявил, что не имело значения, подрядчики, выполнявшие проекты фонда, были из Армении или из самопровозглашенного режима: «Работы выполнялись теми, кто побеждал в тендерах».

Обвиняемый также подтвердил, что основное транспортное сообщение между Арменией и суверенными территориями Азербайджана, находившимися под оккупацией, обеспечивалось за счёт средств фонда по двум магистралям — Ереван–Горис–Ханкенди и Ереван–Басаркечяр–Ханкенди. Он добавил: «На южном направлении также имелись дороги, но они в основном были грунтовыми и использовались не столь широко». Он отметил, что на основных дорогах не существовало каких-либо ограничений для передвижения транспорта и перевозки грузов. Однако по некоторым направлениям действовали определённые ограничения. «К примеру, существовали ограничения на вывоз древесины. В санитарной сфере предпринимались контрольные меры, но в других областях особых ограничений не было», — заявил обвиняемый.

Он также добавил, что ограничений на транспортировку военной техники по этим дорогам не существовало.

По словам А.Арутюняна, в период Второй Карабахской войны средства фонда не использовались. По его словам, во время войны и в последующие дни было собрано значительное количество средств — более 100 миллионов долларов США: «Все эти средства собирались на строительство жилья».

Обвиняемый заявил, что после 44-дневной войны на собранные средства было начато строительство нескольких населённых пунктов, проложено несколько асфальтированных дорог. Однако строительство домов, по его словам, осталось незавершённым.

Затем старший помощником генерального прокурора Вусал Алиев задал А.Арутюняну вопросы относительно компаний Frank Muller Group, Vallex Group, «Золотая звезда» и Base Metals, входящей в состав Vallex Group, которые осуществляли незаконную деятельность на некогда оккупированных Арменией территориях Азербайджана. A.Арутюнян отметил, что эти компании функционировали после 2008 года. Обвиняемый сказал: «Компания Base Metals осуществляла деятельность в горнодобывающей сфере. Их деятельность в основном была связана с эксплуатацией золоторудного месторождения — Drombon (Хейвалы- ред.) и охватывала период с 2008 по 2013 годы».

Заявив, что Base Metals является самой крупной компанией, функционировавшей на оккупированных территориях Азербайджана, обвиняемый добавил: «У нее было около 1500 сотрудников. Компания заплатила налоги в размере 25-30 миллионов долларов. Директором компании был Артур Мкртумян, а владельцем — Валерий Межлумян».

Арутюнян сказал, что компания «Золотая звезда» инвестировала в золоторудное месторождение Вежнели в Зангиланском районе более 30 млн долларов , но проект был неуспешным.

Ответив на вопросы, касающиеся «Карабах Телеком», обвиняемый сказал, что владельцем компании был гражданин Ливана, компания работала с 2001-2002 по 2023 годы, с 2008 года платила налоги в среднем 4 -5 млн долларов в год. По его словам, эта компания стала вторым по величине налогоплательщиком так называемого режима.