ОДКБ «опасается» дестабилизации на границе Азербайджана и Армении, а Запад напрямую разжигает новую войну между двумя странами, настаивая на своем масштабном присутствии в регионе для «защиты» армян от «этнической чистки» и выдворения России с Южного Кавказа. И чем больше это осознают в Ереване, тем сильнее давление различных сил на Баку.

То, что армяно-азербайджанские отношения претерпевают не лучшие времена с момента подписания трехстороннего заявления о прекращении войны, видно невооруженным глазом – как и то, что ситуация в конфликтной зоне обострилась с дислокацией в ней «наблюдателей» Евросоюза и все более неадекватных высказываний Запада в отношении Азербайджана: такие обвинения как «агрессия» и «этническая чистка» Баку в отношении армян становятся уже привычными. Вопрос «безобразий», чинимых Азербайджаном, не обошел даже бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, о чем будет сказано ниже, а неадекватного поведения Еревана – сами армянские эксперты.

То, что ситуация на армяно-азербайджанской границе и в карабахской зоне чревата дестабилизацией, подтвердил и генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов, назвав нынешнюю напряженность в регионе «следствием многолетних противоречий». А на недавнем расширенном совещании руководящего состава в штабе ОДКБ было заявлено, что организация находится в постоянной готовности направить свою миссию в конфликтную зону.

Но истерики ОДКБ не устроила – в отличие от главы миссии наблюдателей ЕС в Армении Маркуса Риттера, пророчащего высокую вероятность нападения, этой весной, Азербайджана на Армению. Ну, а если этого не произойдет, заявил он (на всякий случай) в интервью Deutsche Welle, можно будет сказать, что миссия ЕС прошла успешно. Правда, по какой причине – «успешно», не вполне понятно, поэтому Риттер, все же, поспешил умерить мирные ожидания, подчеркнув, что наблюдатели не могут попасть на территорию Азербайджана, фиксировать передвижение войск, готовящихся к атаке, и «вообще мы не можем вмешиваться». «В нашем распоряжении, — пояснил он, — только бинокли и камеры».

Напугать Баку сотней наблюдателей, пусть даже представленных французскими жандармами и немецкими полицейскими, а также камерами, биноклями, прочей оптикой и мнением «цивилизованного мира», не удастся. А вот разжигание противоречий между ним и Ереваном – дело посильное: мир между двумя соседними государствами Евросоюзу не нужен, что, наконец, поняли и многие аналитики в Ереване: задумались над последствиями, ролью российских миротворцев, поджигательством Запада, его целями и задачами на Кавказе.

О том, кто такой Лоран Воке ни в Армении, ни на Южном Кавказе, наверно, никогда бы не узнали (и вряд ли он известен в самой Франции как Шарль де Голь или Ален Делон), если бы месье — председатель совета французского региона Овернь-Рона-Альпы, — не явился в Ереван и не сделал бы громких заявлений в отношении Азербайджана на совместной пресс-конференции с «главой МИД Арцаха» Сергеем Газаряном. А сказал он следующее: карабахский конфликт является не спором между двумя странами, имеющими приграничные проблемы, а «целенаправленным стремлением уничтожить целый народ и цивилизацию»: «Важно, что это услышали и во Франции, и в Европе. … Это нарушение прав человека, защищенных всеми международными конвенциями». Как подчеркнул Воке, «Защитить вас (армян – прим. автора) – это значит защитить цивилизационные ценности».

Как их «защищать», Армению подучивают не только руководитель французского региона и, за малым исключением – ЕС, но и США, во второй раз пригласившие Ереван к участию в «Саммите за демократию», инициированному в онлайн-режиме президентом Джо Байденом. Подчеркнем, что Азербайджан, Турция, Венгрия (две последние – страны НАТО), Россия, Беларусь, некоторые другие республики постсоветского пространства и Китай приглашения удостоены не были – это при том, что в форуме приняли участие лидеры 121 государства, представители гражданского общества и международных институтов – как считается, демократических. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вовсю распинался перед Вашингтоном, благодарил его за помощь (?) в остановке эскалации с Азербайджаном осенью 2022 года. «Еще в сентябре, — заявил он, — мы почувствовали участие демократических стран и их четкое осуждение агрессии против Армении». Сказано было им и о «геноциде армян в Карабахе».

По итогам пленарного заседания саммита принята Декларация в духе укрепления единства демократических государств на фоне усиления автократий, среди которых особое беспокойство вызывают Россия и Китай. Смешно, конечно, что Армению отнесли к числу демократических стран, зато США смогли продвинуть в ней, под соответствующий аккомпанемент, часть своей внешнеполитической повестки. Кстати, в 2021 году МИД Армении заявил, что расценивает американский «Саммит за демократию» как возможность противодействовать Азербайджану.

Противодействует ему и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, наводя тень не только на бакинский «плетень»: его рассуждения приводит New Voice. Вот выдержки из него: «Всеобщее внимание совершенно верно приковано к российской войне в Украине. Но это не оправдание, чтобы игнорировать другой кризис, закипающий у европейского порога. Напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном вновь усиливается, повышая вероятность начала новой войны». Расмуссен делится своими впечатлениями от посещения Лачинского коридора — «единственной дороги, которая связывает армянское население Нагорного Карабаха с Арменией и внешним миром. С декабря доступ к этому коридору заблокирован азербайджанцами под предлогом экологических протестов. Все это явно происходит при поддержке режима в Баку… около 120 тысяч армянских жителей региона оказались лишены жизненно важных товаров и услуг, в том числе лекарств и здравоохранения». «Признав», что «Азербайджан нарушает свои обязательства, отказываясь снять блокаду, Международный суд ООН 22 февраля принял решение, в котором потребовал от Азербайджана предпринять все необходимые для снятия блокады шаги». Однако, подчеркивает экс-генсек альянса, ничего не изменилось, и «нельзя исключать возобновления наступления на Армению в предстоящие месяцы».

Далее: «Предполагалось, что этот маршрут должны защищать российские миротворческие силы, размещенные вдоль Лачинского коридора, но они бездействуют. Если Европа и широкое международное сообщество не надавят на Азербайджан, … нынешний гуманитарный кризис может обернуться гуманитарной катастрофой. Азербайджан использует блокаду и другие меры для удушения Нагорного Карабаха. … существует серьезный риск грядущих этнических чисток. Мы не должны отводить взор от происходящего».

«Хотя Армения по-прежнему является членом Организации Договора о коллективной безопасности, — продолжает Расмуссен, — … она не получила никакой поддержки, когда попросила о помощи после нападения на ее суверенную территорию. Армения была оставлена без защиты и в одиночестве. … Азербайджан продолжает удерживать войска на армянской территории … Поскольку мирные переговоры застопорились, наблюдаются тревожные признаки, что Азербайджан считает возможным достичь большего с помощью военных средств, а не мирных переговоров. Нельзя исключать возобновления наступления на Армению в предстоящие месяцы».

Расмуссен «аккуратно» и не в первый раз подводит к главной мысли, а, значит, вдалбливает, что «Россия, традиционный гарант безопасности Армении, не может или не желает помогать, поэтому Евросоюз должен начать играть более весомую роль ради сохранения мира и стабильности в регионе. Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон понимают это; они потратили существенную часть своего политического капитала на решение этого вопроса. После возобновления боевых столкновений в сентябре ЕС направил гражданскую миссию в Армению для мониторинга границы с Азербайджаном».

Впрочем, убежден Расмуссен, этого мало – миссия ЕС, которая дислоцирована только на армянской территории, должна быть быстро расширена для проведения мониторинга армяно-азербайджанской границы по всей ее длине. «Европейским лидерам следует надавить на правительство Алиева (опять вдалбливает – прим. автора), чтобы оно допустило представителей ЕС на азербайджанскую территорию. … расширение ее присутствия создаст дополнительное давление на Азербайджан, чтобы он предпочёл переговоры военной конфронтации».

А дальше угрозы бывшего генсека движутся по нарастающей: «В течение последнего года Евросоюз выстраивал более тесные экономические связи с Азербайджаном, поскольку ему пришлось быстро отказаться от газа и нефти из России. Однако лидерам ЕС надо четко пояснить Алиеву, что ему никто не позволит действовать безнаказанно, и что краткосрочные коммерческие интересы Европы не перевесят ее ценности или долгосрочный интерес в сохранении мира и стабильности на Южном Кавказе. Если Азербайджан продолжит нарушать свои международные обязательства, а также юридически обязывающие решения Международного суда ООН, ему придется столкнуться с политическими и экономическими последствиями».

Зато Армения видится Расмуссену «страной новой демократии с крайне проблемным соседством». И «Поскольку влияние России угасает, Европа должна играть более важную роль в регионе. … В интересах каждого начать действовать прямо сейчас ради предотвращения еще одного серьёзного конфликта (или даже этнических чисток) на наших задворках».

Последнее слово четко дает понять, чем является Кавказ вообще, а Азербайджан и Армения – в частности — для «цивилизованного мира». Впрочем, как и все страны, не попавшие полностью в его орбиту — не более чем «задворки».

В экспертном сообществе Армении стали реальнее смотреть на происходящее. Приводим выдержки, опуская «захватнические» действия Азербайджана, но, все же, выборочно демонстрирующие некоторые проблески сознания. «Голос Армении»: «Нынешняя эскалация целиком на совести Пашиняна. … Он и его челядь уже все сказали под диктовку своих западных хозяев о целесообразности замены российских миротворцев международной миротворческой миссией (НАТО)». Издание приводит мнение политолога Армена Багдасаряна, в соответствии с которым «международные структуры давно могли бы добиться нормализации обстановки в Арцахе, однако они заинтересованы не в том, чтобы 120 тыс. армян вернулись к нормальной жизни, а в том, чтобы российские миротворцы как можно скорее покинули Арцах. … Пашинян, судя по всему, уже согласовал с Вашингтоном сроки выхода Армении из ОДКБ. После 44-дневной войны правящий режим ничего не сделал для повышения обороноспособности и боеспособности армянских ВС, главарь режима и его шайка заняты только тем, что набивают карманы». Как пишет издание, «Предупреждение Ирана от 27 марта через третью страну о готовности ввести войска в Сюник в случае нападения со стороны Азербайджана, вряд ли способно нивелировать угрозу большой войны на армянской территории. … Армения не готова к военной эскалации со стороны Азербайджана».

Ну и т.д., стимулирующее Запад поскорее занять свое место в регионе, поскольку недовольство им и его «учеником» Пашиняном в Армении нарастает, равно как и подстрекательство определенных внешних сил, однозначно взявших, для достижения собственных интересов, сторону Армении, к военным действиям. Но в то же время однобокая и удобная для Запада позиция, в соответствии с которой все грехи навешивают на Азербайджан, вызывает в Армении панику. Политический аналитик Аргишти Кивирян подтверждает, что «Азербайджан может напасть в любой момент», подкрепляя свое мнение информацией о передвижении военной техники противника и отчетами международных структур. «Азербайджан от Армении не отстанет. Если кто-то думает, что удастся отсидеться и избежать будущих войн, то он ошибается. Мир возможен только, если Баку поймет, что получит серьезный контрудар в случае агрессии», – говорит Кивирян. От кого он может получить столь сокрушительный удар, не уточняется.

В неизбежность широкомасштабного военного наступления Азербайджана в Армении уверовали настолько (вместо того, чтобы не шарахаться из стороны в сторону, искать несуществующих «друзей» и «защитников», в собственных интересах выстраивать с Баку дипломатические отношения и подписать мирный договор), что в публичном пространстве активно обсуждается возможность «противостояния новой агрессии». В частности, военный эксперт Айк Наапетян заявил, среди прочего, изданию Armenia Today, что в качестве «механизмов сдерживания Азербайджана» он видит ОДКБ, миссию ЕС и Иран. «Триумвират», что и говорить, оригинальный, если не сказать – невообразимый. Но основную ставку он делает на «военно-техническую помощь ОДКБ», к которой Ереван, отчаявшись, снова может обратиться, однако в войну с Азербайджаном ни одно из государств блока не вступит, что уже не требует доказательств. А также на фактор Ирана, «военно-политическое руководство которого не раз заявляло, что не допустит каких-либо изменений ирано-армянской исторической границы, обеспечивающей, в том числе, сухопутную связь ИРИ с Россией. Свои заявления Иран подкрепляет конкретными действиями: на границе с Нахчываном он разместил в большом количестве армейские подразделения и военную технику, причем, наступательную». То, что это только усугубляет напряженность в регионе, военный эксперт как-то не учел. Тем не менее, к роли миссии наблюдателей ЕС он относится трезво: заявление Риттера Наапетян назвал «абсурдным»: «Очевидно, что 100 гражданских наблюдателей не могут предотвратить азербайджанскую агрессию».

Да и на Россию уповают далеко не все: Armenian Report, в контексте взятия Азербайджаном нескольких господствующих высот, вопрошает: «Ну и где ответные действия России? Как такое могло произойти под носом у российских миротворцев? Совершенно очевидно, что все это произошло потому, что из Кремля поступила команда «не мешать» азербайджанской стороне. Как, на фоне всего этого, должна вести себя Армения? Ответ очевидный — действия Кремля вынуждают нашу страну искать более надежных союзников». Москва также обвинена в «продолжении нагнетания антиармянской истерии», которой «подпевают «правильные» армяне».

Словом, рвущиеся к влиянию на Южном Кавказе, а через него – и на российском Северном, а далее – всюду, свою провокационную задачу, так или иначе, выполняют: Армения дезориентирована, запугана и оторвана (если не тотально, то в большой степени) от существующих реалий. А это действительно может спровоцировать новое военное столкновение, в котором, по традиции, обвинят Азербайджан с возможностью его массированного военно-политического шантажа. Чем ответит на это Баку?

Ирина Джорбенадзе