Бывший президент частично признанной республики Косово Хашим Тачи заявил о своей невиновности в убийствах, пытках и преследованиях во время вооружённого конфликта в бывшей Югославии. 3 апреля, в Гааге начались слушания по делу о военных преступлениях в Косове.

«Я абсолютно невиновен», – заявил Тачи в суде. Трое других обвиняемых – Якуп Красничи, Кадри Весели и Реджеп Селими – вину также не признали.

Тачи, Весели, Красничи и Селими входили в руководство Освободительной армии Косова – военизированного объединения косовских албанцев, которые военными методами добивались независимости от Югославии в конце 1990-х годов. Операции югославской армии и сербской полиции в мятежном Косове сопровождались массовыми нарушениями прав человека. Во время конфликта погибли около 13 тысяч человек, преимущественно этнических албанцев из Косова. Ещё порядка миллиона албанцев вынудили покинуть страну.

Прокуроры считают, что бывшие сепаратисты тоже несут ответственность за военные преступления. На них, как на лидеров ОАК, возлагается вина за сотни убийств и незаконных задержаний в Косове и северной Албании в 1998-1999 годах.

По словам прокурора, ОАК проводила «чёткую и явную политику по преследованию коллаборационистов и предполагаемых предателей, включая политических оппонентов». «Никто не стоит выше закона, даже в военное время», – добавил он.