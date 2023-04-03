Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новости из Санкт-Петербурга, где при взрыве на своем творческом вечере в кафе погиб российский пропагандист Владлен Татарский (Максим Фомин).

«Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве, — цитируют Зеленского местные СМИ. — Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране».

Ранее в Офисе президента Украины заявили о непричастности украинской стороны к событиям в Петербурге. Советник главы Офиса Михаил Подоляк назвал произошедшее «внутренним терроризмом».