Поставки природного газа из Азербайджана в Венгрию могут начаться до конца года.

Переговоры по этому поводу состоялись в рамках встречи министра энергетики Парвиза Шахбазова с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто. Данную информацию П.Шахбазов обнародовал в соцсети Twitter.

По его словам, на встрече также были определены необходимые шаги по проекту «Зеленая энергия».

We discussed with Peter Szijjártó, the Minister of Foreign Affairs and Trade the issues of #GasSupply to Hungary and implementation of the #GreenEnergyCorridor project by the end of the year. We defined the necessary steps for the project. pic.twitter.com/4kpDqvMCyc

— Parviz Shahbazov (@ParvizShahbazov) March 30, 2023