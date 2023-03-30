Поставки природного газа из Азербайджана в Венгрию могут начаться до конца года.

Переговоры по этому поводу состоялись в рамках встречи министра энергетики Парвиза Шахбазова с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто. Данную информацию П.Шахбазов обнародовал в соцсети Twitter.

По его словам, на встрече также были определены необходимые шаги по проекту «Зеленая энергия».