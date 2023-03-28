Китайская дипломатия по-прежнему в фокусе внимания международного политического и экспертного сообщества. Но теперь — с несколько другим оттенком. Ещё недавно, пока Пекин успешно выступал посредником в переговорах между Саудовской Аравией, а затем анонсировал свой мирный план по Украине, эксперты с уважением говорили об успехах китайской внешней политики и строили прогнозы, как сработает китайский мирный план по Украине. Но после визита Си Цзиньпина в Москву и его переговоров с Владимиром Путиным тональность комментариев изменилась. В мире открыто заговорили о возникновении «оси» Китай-РФ-Иран. Возможно, откровеннее других на этот счет высказался экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью британской The Telegraph: «Я считаю, что образуется ось Россия — Китай, к которой примкнут Иран и КНДР» — добавив, что это «настоящая проблема для Запада». А это уже меняет «цену вопроса» для Азербайджана.

В самом деле, наша страна всегда проводила, скажем так, сдержанную политику. Азербайджан не спешил и не спешит ввязываться в чужие геополитические разборки в призрачной надежде на дивиденды. Наша страна — активный участник, а сегодня — председатель Движения неприсоединения. Но вот насколько эту «геополитическую разборку» можно считать «чужой»?

Азербайджан является участником китайской инициативы «Один пояс — один путь», у нашей страны и КНР активное сотрудничество прежде всего в логистике. Но тем не нее Китай до последнего времени в число активных игроков на Южном Кавказе не входил. Однако сейчас ситуация меняется. Пекин укрепляет позиции в странах Центральной Азии. Попытка США перехватить инициативу во время недавнего визита в регион госсекретаря Энтони Блинкена не удалась, несмотря на неплохие стартовые позиции Вашингтона: Китай готов вкладывать деньги и технологии в государства региона, не особо вдаваясь во внутренние дела и не заморачиваясь по поводу гражданского общества, прав человека и развития демократии (увлеченность Вашингтона НПО-повесткой и непонятными «саммитами за демократию» не в первый раз оборачивается «выстрелом в ногу» собственной дипломатии). Наконец, как рассказывал Minval, китайские СМИ «обозначили» интерес Пекина к Каспию еще в 2019 году, причем практически тогда же Китай принял участие в совместных с РФ военных учениях, которые затрагивали и Каспий. Справедливости ради, их «каспийский» этап обошёлся без китайского участия, но такая военно-политическая география заслуживает внимания. Приход Китая на Каспий превращается в вопрос времени. И на фоне разговоров о формировании «оси» Китай-Россия-Иран это уже меняет ситуацию. С Россией у Азербайджана вполне добрососедские и, скажем так, предсказуемые отношения. А вот с Ираном ситуация уже другая. В последние годы, после победы Азербайджана над Арменией, официальный Тегеран старательно и планомерно накаляет ситуацию.

Здесь, конечно, очень много «если». Станет ли Пекин слишком уж активно ввязываться именно в региональные конфликты, притом что «фирменным знаком» внешней политики Китая всегда была позиция «мудрой обезьяны на хребте, которая наблюдает за боем тигров в долине»? Пекин уже осторожничает в отношениях с Россией и не торопится бросать перчатку США и Евросоюзу на украинском направлении. Тем более после того, как Байден уже отреагировал на визит председателя Си в Москву, подписав закон о рассекречивании части разведданных о происхождении коронавируса. В Китае по этому поводу уже занервничали. Да и с визитом в Москву есть, скажем так, «неясности». И продлился он меньше запланированного, и военный союз по его итогам как бы не обозначен. В «Поднебесной» явно осторожничают. Станет ли теперь Пекин ввязываться в противостояние Ирана и Азербайджана, где реакция Запада тоже может быть опасно жёсткой, а особых дивидендов для КНР не просматривается — вопрос, который стоило бы озвучить.

Но тем не менее уже нынешний этап сближения Китая с РФ и Ираном заставляет нашу страну просчитывать риски и искать варианты — и самостоятельно, и вместе с союзниками; Тем более что вряд ли те же США после визита Блинкена полностью «закроют» центральноазиатский вектор и отдадут регион на откуп Китаю — а сегодня, после вывода международных сил из Афганистана, Азербайджан остаётся единственной дорогой в этот регион. США при таком раскладе обречены на то, чтобы работать с Азербайджаном и странами Центральной Азии уже и по китайской повестке дня, и здесь очень многое будет зависеть и от конкретных предложений США, и от того, станет ли Китай играть в регионе роль «сдерживающего фактора» для того же Ирана или наоборот.

Но это все же вопрос будущего. Пока Китай осторожничает и только «подбирается» к региону. Другое дело — реакция иранской «муллократии». Где вполне могут, уверовав в поддержку Пекина, повысить градус противостояния с Азербайджаном.

И сколько крови будет прошито, пока в Тегеране поймут, что Китай во всех смыслах не подписывался под иранские мечты об азербайджанских землях?

Нурани, обозреватель