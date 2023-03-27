Отношения Баку и Тегерана практически дошли до красной линии. Иран скопил у границ с Азербайджаном современную военную технику и угрожает его применением в случае войны Азербайджана и Армении за Зангезур. Поведение Ирана сложно объяснить, поскольку оно абсурдно и вызывает вопрос: какие исламские ценности или территории он пытается защитить в Армении?

В свое время Советы пытались достичь мирового господства через коммунистическую революцию во всем мире и поддержку разного рода левых террористов-троцкистов по типу РПК и прочих отбросов. У Ирана же другая музыка, у них шиитоцентричный мир, где вся геополитика сводится к шиитской идеологии, ее поддержке, а венцом всей этой системы является он сам. Но каких шиитов иранцы пытаются найти в Зангезуре? На этот вопрос ответа нет даже в самом Иране. Нет даже внятного религиозного толкования относительно того, почему Иран должен защищать христианскую Армению. Тем не менее мускулами своими Иран двигает у наших границ, и это уже расценивается как демонстрация готовности к нападению. Но оставим вопросы религии и перейдем к геополитике.

Между тем Азербайджану в первую очередь нужен весь Карабах, на часть которой Армения продолжает претендовать. Но эти претензии выйдут Армении боком и никакой Иран тут не поможет. В случае вмешательства Иран рискует получить по голове, поскольку превратится во врага Азербайджана.

Однако, как в связи с этим отметил в беседе с Minval.az экс-глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров, никаких обострений от Ирана ожидать не стоит.

«У него другие задачи: ввиду внутренних проблем создать ситуацию, когда одна часть Азербайджана будет враждебно смотреть на другую часть. Во-вторых, любая военная операция предполагает пропагандистскую подготовку, иранский тезис заключается в том, что он против изменения границ. События в Карабахе и возможное столкновение в их концепцию не вписываются. Что касается иранской активности, то на самом деле в Иране идет внутриполитическая борьба, борьба за финансовые потоки», — сказал дипломат.

Он добавил, что все внутренние проблемы в странах, как Иран, решаются созданием внешнего врага.

«Главная их стратегическая цель сейчас – это создать образ врага для азербайджанцев Ирана», — добавил Зульфугаров.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли подписание мирного соглашения в ближайшее время, дипломат сказал, что мирный договор, о котором сейчас идет речь – это рамочное соглашение.

«Рамочное соглашение предполагает перечисление определенных тезисов. Реализация этих тезисов вызывает ряд вопросов. К примеру, допустим, что стороны признают территориальную целостность друг друга. И все? Вопросы будут решены? Нет. Потому что армянская позиция предполагает, что вопрос территориальной целостности и вопросы прав армян Карабаха – это разное. Исходя из этого, они отказываются от территориальных претензий, но не отказываются от спонсорства в переговорном процессе под названием «Решение карабахского конфликта». А это говорит о том, что ничего в регионе не изменится. Армения не готова признать территориальную целостность Азербайджана, и снова и снова будет возвращаться к «проблеме армян Карабаха». Наша же позиция заключается в том, что конфликт урегулирован», — добавил он.

Говоря об армянах Карабаха, Зульфугаров сказал, что они делятся на три группы: те, кто готовы к реинтеграции; те, кто хочет продать свое имущество и уехать; те, кто хочет воевать и открыть фронт противостояния.

«Как я понимаю, самая большая группа – это вторая, она не понимает, какие перспективы открываются перед ней в Азербайджане, и желает поскорее продать свое имущество, чтобы уехать. Исходя из этого и для того, чтобы обеспечить возможности реализации первой и второй группам, мы предпринимаем шаги, направленные на взятие под контроль всех коммуникаций с Арменией», — отметил наш собеседник, добавив, что «подпитка силовых структур, радикалов осуществляется по Лачинскому коридору».

«Поэтому мы берем под свой контроль Лачинский коридор. Мы не блокируем его, а берем под контроль. Любые грузовые машины могут проехать, а вот военные — нет», — сказал он.

На вопрос о том, что поменялось после отставки Рубена Варданяна и поменялось ли вообще, наш собеседник ответил, что Варданян был проектом Кремля, некоторой части ее элиты и армянской диаспоры, у них были свои планы на регион и надежды.

«Они находятся в третьей группе лиц, которые выступают за продолжение военной конфронтации. Они активничают, потому что заинтересованы, они делают деньги на этом конфликте. Ну, а те кто ищет конфронтации, рискуют потерять все», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев