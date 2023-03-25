Из Карабахского региона Азербайджана вновь приходят новости с пометкой «молния!».

Вооружённые силы нашей страны провели молниеносную и бескровную операцию, взяв под свой контроль дороги к северу от трассы Ханкенди-Шуша-Лачин. То есть грунтовую дорогу Ханкенди-Халфали-Туршсу.

Напомним: это та самая дорога, которая в последнее время активно использовалась армянскими незаконными вооружёнными формированиями для провоза оружия, боеприпасов, мин и т.д. Очередной конвой был замечен уже сегодня. Причем, как показывают данные объективного контроля, Армения планомерно перебрасывала в Карабах оружие и личный состав своих незаконных вооружённых формирований, и на фоне агрессивных заявлений представителей армянской верхушки не оставалось сомнений, что Ереван готовит очередную провокацию.

Более того, именно сегодня, как уже отмечалось, есть шанс на прорыв в переговорах по заключению мирного договора, и, как не раз бывало в прошлом, Армения вновь намерена сорвать эту возможность при помощи вооружённых провокаций. И перестрелка на грунтовой дороге Ханкенди-Туршсу 5 марта, когда погибли двое наших военнослужащих, и инцидент на Зангеланском направлении 20 марта, когда получил ранение азербайджанский пограничник, оставляют здесь мало сомнений.

Азербайджан неоднократно, в том числе и на самом высоком уровне, обращал внимание на недопустимость такого рода «контрабанды». Но никакой — НИКАКОЙ! — действенной реакции на эти заявления Азербайджана не последовало.

Но, похоже, те, кто организовал и «крышевал» такого рода контрабанду, не учли одну деталь: предупреждения Азербайджана надо слушать внимательно. И держать в голове, что в Баку терпение не безгранично, и слов на ветер здесь не бросают. В результате, столкнувшись с тем, что, несмотря на неоднократные призывы нашей страны, должной реакции на армянскую провокационную контрабанду так и не последовало, в Баку решили действовать своими силами.

Как теперь заявляет Минобороны Азербайджана, «учитывая ситуацию, подразделениями Азербайджанской Армии были осуществлены необходимые меры местного контроля с целью недопущения использования грунтовых дорог севернее Лачинской дороги для противоправных действий, а также нагнетания обстановки путем переброски оружия и боеприпасов со стороны Армении и совершение возможных провокаций». В бюллетене росмиротворцев отмечается, что ВС Азербайджана «заняли высоту».

Здесь, пожалуй, нужна небольшая «разъяснительная работа». Согласно Трестороннему заявлению, для связи между Арменией и зоной временного размещения миротворческого контингента РФ в Карабахском экономическом регионе Азербайджана отведена дорога Ханкенди-Шуша-Лачин-Горус. Причем предназначена она для гуманитарных грузов и обеспечения самих миротворцев, но никак не для провоза мин или грабежа природных ресурсов Азербайджана в Карабахе.

Более того, никаких «обходных», «альтернативных», «объездных» и тому подобных дорог Трёхстороннее соглашение также не предусматривает. Тем более оно не предусматривает нахождения в Карабахе 19 тысяч армянских «зинворов» и регулярную переброску для них оружия и боеприпасов. Так что эту опасную деятельность Азербайджану пришлось пресекать самостоятельно. И тем, кто сегодня в ответ на этот шаг нашей страны опасается эскалации, хватается за голову с тихим писком «ой, что теперь будет» и «как это повлияет на переговоры», можем дать простые советы.

Во-первых, подписанные соглашения надо выполнять.

Во-вторых, тем внешним игрокам, кого действительно волнует судьба мирного договора, надо бы использовать свой авторитет и влияние для того, чтобы удержать Армению от очередных вооружённых провокаций. И самое главное, у проблем с Лачинской дорогой есть очевидное решение — это азербайджанский КПП на границе, как и принято в цивилизованном мире. Тот самый КПП, через который вполне спокойно будут следовать гуманитарные грузы, но не мины, не ворованный золотоносный колчедан и не мадам Валери Пекресс.

И, наконец, некоторые закулисные, но очень важные подробности. Возможно, кому-то казалось, что в Азербайджане не продвинутся дальше заявлений. Но просчитались. Жертвовать своей безопасностью, пардон за резкость, ради чужих нервов в Азербайджане не станут. Более того, Азербайджан однажды уже столкнулся с таким же непробиваемым равнодушием мирового сообщества, когда более четверти века оставались на бумаге четыре «карабахские» резолюции СБ ООН.

Наша страна во время 44-дневной войны выполнила их собственными силами. А теперь Азербайджан, у которого уже есть соответствующий опыт, выполняет собственными силами и требования Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

И тем, кто считает, что законными интересами и требованиями Азербайджана можно легко пренебречь, из последних событий надо сделать самые серьёзные выводы.

Нурани, обозреватель