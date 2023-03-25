Тегеран продолжает озвучивать не очень завуалированное угрозы в адрес Азербайджана. Накануне границу с нашей страной посетил командующий сухопутными войсками КСИР генерал Сардар Мохаммад Пакпур. Он, по данным иранских СМИ, пообщался с военнослужащими, оценил уровень их боевой подготовки и морально-психологическое состояние. А затем с металлом в голосе изрёк: «Вопрос безопасности обороны не знает холода, жары, праздников и будних дней. Мы должны быть максимально бдительными и подготовленными».

Что это — обычные для военных всех стран приказы «держать порох сухим»? Или прозрачный намек, что именно на этом участке границы в ближайшее время может стать неспокойно?

Возможно, сама по себе поездка генерала Пакпура сначала на северо-восточную, а затем — на северо-западную границу Ирана еще ни о чем не говорила бы. Но в последние дни и недели Тегеран регулярно озвучивает, скажем так, «полуофициальные» угрозы в адрес Азербайджана.

Возможно, в такой ситуации бурную радость армянского экспертного сообщества по поводу иранской тактики «надувания щёк» следовало ожидать. Другой вопрос — насколько она оправдана. Характерной чертой армянского «болтающего класса» всегда была способность «видеть» и «слышать» не то, что происходит на самом деле, а то, что очень хочется «увидеть» и «услышать». Особенно если речь идёт об очередных надеждах, будто бы вот еще немного — и за интересы Армении с Азербайджаном будет воевать то Россия, то Индия, то Франция…Теперь надежды возлагаются на Иран.

А вот с логикой поведения самого Ирана все куда сложнее. Во-первых, на фоне роста внутренней напряжённости иранской муллократии очень хочется сплотить народ вокруг «внешнего врага». Но особенно сильно грозить, к примеру, Израилю может оказаться слишком опасным — недавняя атака дронов на иранские объекты не оставляет здесь сомнений. Страны Залива? Да, совсем недавно СМИ запестрели заголовками об успехах китайского посредничества между ИРИ и Саудовской Аравией, если очень хочется, можно даже выдавить из себя что-то насчёт «раскола антииранской коалиции», но мешает одна деталь: мириться Ирану пришлось не на лучших для себя условиях вообще и сдавать ради нормализации отношений с Саудовской Аравией йеменских хуситов в частности.

Азербайджан на таком фоне мог показаться «горячим головам» в Тегеране неплохим направлением для безнаказанного фестиваля угроз. Тем более что независимая государственность Азербайджана для персидских шовинистов, неважно, в чалмах, в военной форме или в «светской» одежде, уже кость в горле и нож в сердце. Но и тут у Тегерана не оправдываются расчёты.

Начистоту говоря, еще по горячим следам победы над Арменией было ясно, что нашу страну не стоит считать «мягкой мишенью». Азербайджан одерживает победу в 44-дневной войне, выбивает армянских оккупантов с ранее захваченного участка границы с Ираном, ставит вопрос Зангезурского коридора…В Иране попытались было устроить сеанс «бряцания оружием» и показать, «кто в доме хозяин», но все закончилось оглушительным провалом. В ответ на иранскую демонстрацию оставшихся с шахских времён техники в лучшем случае семидесятых годов выпуска, напомним, Азербайджан провёл совместные с Турцией учения у иранской границы, показав, как должна выглядеть демонстрация силы (когда эта сила действительно есть).

И в результате Тегеран оказался в весьма затруднительном положении. Пропагандистскую машину против Азербайджана разогнали слишком сильно, чтобы теперь ее можно было бы на полном ходу остановить. Но и озвучивать угрозы с прежним рвением, устраивать нападение, например, на генконсульство в Тебризе или еще что-нибудь с прежним жаром тоже не получается. И в результате Иран продолжает бряцать языком, но как-то без прежнего задора.

Поясним. Есть разные способы, если угодно, предупреждать, направлять ясные сигналы, грозить и бряцать оружием можно по-разному. Можно четко озвучить свои требования, предъявить, если угодно, ультиматум, предупредить, при каком раскладе в ход будут пущены силовые аргументы. А можно надувать щеки, делать как бы угрожающие жесты, но при этом сохранять возможность «дать заднюю» и сделать вид, будто бы их «неправильно поняли» и вообще в столице совсем не это имели в виду. Именно такую трусливо-агрессивную тактику и избрал Тегеран. В Иране то снимают ролики, где озвучивают угрозы в адрес Азербайджана, то выступают с заявлениями, объявляя Кавказ своей «красной линией», то, как сейчас, устраивая поездки высоких чинов КСИР на границу с озвучиванием весьма двусмысленных заявлений. С тем расчётом, что для своих это будет выглядеть как невероятная демонстрация силы в адрес Азербайджана, но в то же время брать на себя ответственность за агрессивную риторику как бы тоже не придётся.

Но не учли, что, во-первых, если в Баку не испугались прямых угроз, то «завуалированных» не испугаются тем более. А во-вторых, если госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате напоминает, что Азербайджан граничит с Ираном, обосновывая тем самым необходимость военной помощи США Азербайджану, в Тегеране к этому следует отнестись серьезно. Особенно на фоне событий последних дней и часов в Сирии, где Тегеран умудрился влезть в прямое столкновение с США.

Так что иранским генералам лучше бы научиться «цедить базар». И во всех смыслах не нарушать границ. Особенно азербайджанских.

Нурани, обозреватель