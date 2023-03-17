Наступать на одни и те же грабли близорукости в духе бесполой политики, которая не имеет перспектив на успех. Если один и тот же актор повторяет схожие оплошности, получая по мозгам, он лишает себя поля маневра. Политика Иревана в поствоенный период добивается только одного, что уничтожает атмосферу ясности. В таких условиях непременно проигрывает слабое звено, а из такого положения напрашивается неутешительный вывод о том, что у руля процесса стоит чудак или команда чудотворцев.

Не надо быть особо проницательным, чтобы понять, насколько политический кластер Армении загоняет себя в черную дыру. Никол Пашинян видит угрозы даже в абсолютно бесспорном, чем затрудняет собственную задачу.

В том, что Армения переживает острый кризис стратегии, сомнений нет. Но и тактика, которой придерживается Пашинян, тоже рыхлая, если таковая имеет место быть. Невольно приходится подмечать, что он делает все, чтобы оправдать свою беспомощность, полагаясь на оттягивание времени.

Зато императивы армянского премьера обновляются с завидной частотой. Даже при кажущейся неординарности они лишены смысловой нагрузки.

И до, и после поездки в Германию, глава кабинета был в ударе, невероятно активно разбрасывался комментариями, чтобы переложить все с больной головы на здоровую. За доказательствами далеко ходить-то не надо.

Он заявляет, что «в Карабахе есть армия обороны, и пока над его народом висит угроза этнической чистки и геноцида, существование этой армии оправдано». Спрашивается, зачем озвучивать околесицу, если она не содержит в себе рационального ядра?

Скорее, для того, чтобы запутать соперника, предаваясь иллюзии маневренности, а заодно сложить с себя ответственность в свете требований трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Пашинян бессилен, и не справляется с функциями рулевого.

Банально отлынивает от имплементации намеченных задач. Не случайно президент Азербайджана Ильхам Алиев в последние дни счел необходимым напомнить не только армянскому премьеру, но и его закулисным спонсорам о сущности трехстороннего документа, назвав его актом капитуляции.

Армянский премьер, как глава проигравшей страны, обязан позаботиться о выполнении требований и обязательств, которые обуславливают поствоенное урегулирование. Но он пытается показать, что реализация мирных инициатив не входит в его планы.

Словесные пируэты по-пашиняновски напоминают попытку определить границы дозволенного в бессистемной игре. В мыслях своих он еще и боится, дабы не приблизиться к критической черте.

Неуспешный премьер показывает тонкую кишку, но при этом пытается изобразить из себя убежденного бойца, зная, что шансы на перехват инициативы ничтожны.

Следуя отжившей логике, он прикрывается бессмысленными вербальными атаками на визави, представляя себя в роли креативного игрока. Однако линия обороны, которую он же представляет для себя в виде звена атаки, не выдерживает критики.

Невозможно с помощью громких бессмысленных обвинений переиграть соперника, да еще и щеголяя абсурдными обвинениями. Может кто-то и подпадает под их влияние, однако они не меняют положения всуе.

«Государственная пропаганда Азербайджана, — заявляет Пашинян, — давно создает медийный фон для масштабного нападения на Карабах, на местах видны тенденции напряженности».

Высокопарность и оторванность от реалий – вот семантика беспочвенных обвинений, с помощью которых армянский премьер идет на обострение положения. Этим страстно желает заставить всех увидеть корень зла в позиции Баку. Однако доказательная база у несусветных обвинений нулевая, и вряд ли с их помощью станет возможным что-либо изменить в свою пользу.

Странно, что армянский лидер, будучи знакомым с мощью и возможностями азербайджанской дипломатии, прибегает к использованию рудиментарных средств. Не лучше ли говорить по существу вопросов, которые рано или поздно найдут решения, желает того Пашинян, или нет.

Ложные повествования не есть панацея, и пора бы с этим смириться. Однако дутый смельчак продолжает придерживаться аморфной тактике. «Наша оценка остается прежней, военно-политическое руководство Азербайджана ведет подготовку к этнической чистке и геноциду против народа Карабаха», — утверждает Пашинян, веря в силу благоглупостей.

Если смотреть в корень его обвинительных суждений, то надо признать, что он ведет подлую политику, рассчитывая на расширение антиазербайджанского фронта с вовлечением в процесс союзников. Стало быть, Пашинян все еще во власти веры в то, что ставка на интернационализацию конфликта должна прокатить. Ан нет.

Понятно, что его патроны стимулируют предрасположенность Иревана к грязной игре. Но ресурс слабой стороны выработан, и любая помощь извне видится бессмысленной.

Создавая питательную среду для мифологии, Пашинян все дальше уходит от реализма, не осознавая, что совсем скоро наступит цейтнот. Он все еще надеется на то, что его номер с запуском «международного механизма» получит поддержку от внешних спонсоров и институтов. Но снова заблуждается, потому что Баку давно и уверенно позаботился о страховочных вариантах при наличии правовой базы.

Чем все время ныть и жаловаться на визави, лучше взяться за дело и со всей серьезностью подойти к выполнению собственных обязательств. Судьба мира в руках двух сторон – Баку и Иревана, и если Пашиняну кажется, что ему на помощь может прийти случай или же какое-то экстраординарное обстоятельство, то он точно не в теме.

Он радеет о судьбе перемещенных лиц, об их возвращении в села и населенные пункты Карабаха, прилегающих районов. Имеет полное право настаивать на этом, но допускает ли он в мыслях и планах возвращение в Ханкенди, Малыбейли, Дашалты и других мест азербайджанских насельников? Не кажется ли ему, что он выступает в роли предвзятого законника, для которого превыше только собственные шкурные интересы?!

Армянский глава зарывается, перебирая в своей грязной игре элементы политтехнологического ассорти собственного приготовления. Но от него пахнет дурно и визуально оно не презентабельно. Не лучше ли развернуться в сторону здравой логики? Не пора ли?

Тофик Аббасов